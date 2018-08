Bandana estrena su nuevo tema en Rosario

Bandana, el exitoso grupo pop formado por Lowrdez Fernández, Lissa Vera y Valeria Gastaldi presenta su nuevo single inédito "No No No", hoy, a partir de la medianoche, en Vorterix (Salta 3519) y en el marco de la Fiesta Plop!.

El nuevo tema, adelantaron, "es la búsqueda de un ritmo auténtico que invita a bailar, en tanto que la letra habla de respetarse, jugársela por lo que uno cree y siente, vivir y convivir en la diferencia". "Se trata -agregaron- de la tolerancia hacia los demás y sobre todo de amarse a uno mismo y hacer valer eso ante los demás".

El año pasado, Bandana lanzó la canción "Bombón", grabada junto a Wisin, el reconocido artista de reggaeton. Sobre esta experiencia Lisa explicó: "Grabar con Wisin fue una de las mejores cosas que nos han pasado, de esas que se las voy a contar a mis nietos. Hacer un laburo con un artista de renombre a nivel mundial internacional siempre es un honor. Como yo estaba dentro de la cultura del hip hop ya conocía el reggaeton hace un tiempo, antes de que se viralice", señaló.

Lowrdez , por su parte, explicó su punto de vista sobre "No no no". "«No no no» es realmente el primer tema de la nueva etapa de Bandana que refleja el crecimiento individual de cada una. Ya la temática de la canción es que habla de nosotras y nuestra realidad como mujeres que no estamos exentas a todo lo que está pasando".

En cuanto a "No No No", Valeria explicó: "Es una canción con un sello ciento por ciento Bandana. Ese sello que la gente eligió en 2001 y quedó para siempre en los oídos y corazones de la gente. Es una composición echa por Fernando López Rosi, autor de los hits mas grades de Bandana. Estamos muy contentas porque nos representa muy bien a las tres, representa nuestras voces, el crecimiento y la madurez".

En esa línea adelantó que la idea es sacar un nuevo disco. "Luego de "No No No" van a salir dos temas más, consecutivos y con video. Y ya estamos preparando mas canciones en el estudio donde se va a escuchar un Bandana mucho más maduro, mucho más crecido".

La cantante también explicó de qué se trata el musical que se está gestando y que las tendrá como centro de la historia. "El proyecto del musical es uno de los tantos grandes proyectos a los que estamos apuntando en esta vuelta de Bandana. Se trata de propagar y prolongar lo que fue el grupo en el corazón de la gente y como hemos llegado a todas las familias de Argentina. La idea del musical es generar algo que sea justamente para todo ese público que nos eligió desde el comienzo y que nos sigue eligiendo desde el 2016 cuando volvimos".

Valeria también se refirió al contenido del musical. "Cuando arrancamos en la vuelta de Bandana nos propusimos hacer un gran show. Terminamos haciendo 17 teatros Lola Membrives y giras por todo el país que continúan hasta hoy. De todas las ideas, de varios proyectos que estamos haciendo con el equipo de Bandana, una de las que salió como parte de esta gran familia que somo como grupo, fue hacer un musical sobre cómo se conformó el grupo y cómo fue la historia de cada una, entre otras cosas".

Bandana tiene el récord de shows en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizaron más de 150 presentaciones. En su vertiginosa carrera vendieron más de 3 millones de copias y realizaron giras por Sudamérica, Estados Unidos y España. Fueron las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de Disney de "Lilo & Stich" con la canción "Muero de amor por ti", una versión en español de la original de Elvis Presley, "Can?t help Falling in Love".

Poco tiempo después de su éxito masivo, realizaron la película "Vivir Intentando" (2003) que se transformó en la más vista de ese año con más de un millón de espectadores.