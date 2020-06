El programa Bake Off está envuelto en un escándalo. Porque al poco tiempo de que trascendiera que Samanta Casais, una de las competidoras con muchas chances de ganar el reality, en realidad es una pastelera profesional y no amateur como exige el reglamento, ahora fue acusada de haber protagonizado un accidente de tránsito con una víctima fatal.

La noticia se conoció hoy en la mañana televisiva de América, cuando en Informados de todo, Lorena Olguín dijo que su padre Alfredo perdió la vida a los 72 años en un accidente en la autopista 25 de Mayo provocado por Samanta.

Olguín contó en detalle cómo su papá perdió la vida en ese siniestro: "Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá murió. Mi papá iba en moto y manejaba por la banquina de la autopista 25 de Mayo, pasando la cancha de Vélez, a unos 500 metros, y chocaron en una curva", narró mujer.

Siempre según el testimonio de Lorena Olguín, la participante de Bake Off tuvo una actitud reprochable en el momento del choque porque no asistió a su padre que yacía en el piso. "Ella ni siquiera se bajó del auto y no se dio a la fuga porque otras personas le impidieron que se vaya. El único que ayudó fue su marido, que estaba enyesado", describió la hija del hombre fallecido.

Pero la denuncia no concluyó ahí, ya que Olguín enfatizó que Samanta tampoco cumplió con las tareas comunitarias ni con la indemnización que la Justicia estableció que tendrían que entregarle mensualmente a su familia tras el accidente.

"Ella se portó muy mal con mi familia. Fue con su abogado y mintieron. Dijeron cosas sobre el accidente que no fueron así, las cambiaron. Mi papá no tuvo la culpa, ella fue la culpable. Nunca nos dio el resarcimiento económico que nos tenía que dar", agregó.

Finalmente, la hija de la víctima aseguró que tendría "las grabaciones de las cámaras de la autopista" en las que se vería que la pastelera fue la responsable del siniestro.