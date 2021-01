Para recordarlo en el día de su cumpleaños, la organización Rolling Live Studios pergeñó el concierto “Just For One Day” que se transmitirá las 24 horas, desde distintos escenarios, vía streamig y on demand disponible por 24 horas. Las entradas se compran on line en https://rollinglivestudios.com/. Parte de lo recaudado será destinado a la organización Save The Children.

bowieconciertoposter01.jpg

Figuras en escena

Con la dirección y coordinación musical de quien fuera pianista de Bowie, Mike Garson, participarán del recital ex integrantes de la banda, como la bajista Gail Ann Dorsey y el productor Tony Visconti.

Además lo harán figuras como Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Adam Lambert y el grupo Duran Duran, el actor Gary Oldman, la cantante Macy Gray, al vocalista de The Cult Ian Astbury, la corista de The Rolling Stones Bernard Fowler y una superbanda integrada por Corey Taylor de Slipknot, Taylor Hawkins de Foo Fighters, y Dave Navarro y Chris Chaney de Jane´s Addiction.

bowieconciertocumple01b.jpg

El artista, que a lo largo de su trayectoria vendió más de 140 millones de discos, murió a los 69 años, tras luchar 16 meses contra un cáncer, en la ciudad de Nueva York, donde residía en sus últimos años junto a su esposa, la modelo somalí Imán.

Más información sobre la vida y la obra del músico británico puede recabarse en los sites https://www.davidbowie.com y spaceoddity50.davidbowie.com y su música puede escucharse en su canal de Youtube.