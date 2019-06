Bad Bunny y J Balvin lanzaron "Oasis"

Bad Bunny y J Balvin volvieron a unir fuerzas pero no para una canción, sino para todo un nuevo álbum. Los astros de la música urbana lanzaron "Oasis", una producción creada para refrescar este verano boreal con los sonidos del Caribe en mente. El primer sencillo es "Qué pretendes" y su respectivo video que también debutó el viernes.

"Oasis" está compuesto de ocho canciones e incluye colaboraciones de Mr. Eazi, en "Como un bebé", y Marciano Cantero de Enanitos Verdes en "Un peso". El resto de las canciones en el álbum son "Mojaita", "Yo le llego", "Cuidao por ahí", "La canción" y "Odio".

Balvin, de Colombia, y Bad Bunny, de Puerto Rico, han colaborado en éxitos como "Si tu novio te deja sola", "I Like It" con Cardi B y "Bum Bum Tam Tam" con Arcángel. Ahora quieren llevar a los fans a un oasis "haciendo olas con un nuevo flow caribeño", dijeron en un comunicado conjunto sobre el lanzamiento.

"Hemos estado trabajando en él por mucho tiempo y finalmente encontramos su momento. Trabajar con J Balvin ha sido sin duda una experiencia sin paralelo, siempre lo he admirado", dijo el astro boricua.

"Me siento orgulloso de decir que adoro a Bad Bunny, siempre parecemos estar en la misma onda", expresó Balvin. "Es un socio en un álbum que se ha convertido en mi Oasis personal. He estado viajando por todo el mundo en los últimos meses y cuando me sentía sobrepasado podía escuchar las canciones que creamos y regresar a casa para nuestro propio paraíso musical".

Tras su reciente presentación ante miles de fans en los premios MIAW de MTV en la Ciudad de México, Bad Bunny ofrecerá un concierto en Nueva Jersey. J Balvin, en tanto, estará en México como artista principal del Baja Beach Fest.