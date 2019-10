Baclini habló sobre la versión que afirman que le paga a Cinthia Fernández para que sea su novia porque es gay

El rosarino Martín Baclini quedó en el medio de una impensada pelea mediática, entre su novia, Cinthia Fernández, y Luciana Salazar, que pasaron de ser mejores amigas a declararse públicamente la guerra. Y hasta se amenazaron con llevarse ante la Justicia.

En medio de esta discusión, por ahora, mediática, desde las redes trascendió un rumor que afirma que Cinthia y Martín tienen un “arreglo secreto” para ocultar la homosexualidad del empresario.

Embed "Lo más difícil de nuestra relación es que no tenemos ni un día para hacer de novios. Y es una elección mía porque la prioridad de @cinthifernandez son sus tres hijas", confiesa Martín Baclini en #LAM pic.twitter.com/CBAVZyAYDE — LAM (@LosAngeles_ok) October 22, 2019

Invitado al programa de "Los ángeles de la mañana", donde generalmente habla de su relación con Cinthia o de su actuación en Showmatch, el programa de Marcelo Tinelli que se emite en Canal 13, hoy enfrnetó los micrófonos para contestar sobre los rumores. “Se dice que le pagás a Cinthia para que sea tu novia para ocultar que sos gay”, disparó sin anestesia Angel De Brito, el conductor del ciclo.

Hace un tiempo el empresario rosarino confesó en una entrevista con la revista Pronto que cuando se conocieron, la bailarina creía que era homosexual.

“Se dice que le pagás a Cinthia para que sea tu novia para ocultar que sos gay”, preguntó el periodista sin filtro ante la mirada atenta de la panelista.

Martín, lejos de molestarse con la pregunta, no dudó en afirmar que “ser gay para mí no es una ofensa… ‘Y si soy gay’, ¿cuál es el problema? en todo caso es mi problema. Pero si lo sabe mi novia está todo bien, si hay verdad está todo bien”, contestó sin tapujos ni medias tintas.

“Y si la pregunta es si soy gay, no, no lo soy. Por ahora no, no sé más adelante, los cambios que puede deparar mi vida”, agregó enseguida para despejar dudas o cualquier incertidumbre que haya surgido en torno a ese tema.