Babasónicos explora la "nueva psicodelia" en su disco "Trinchera"

Los fans de Babasónicos que han seguido la progresión de la banda de rock hacia la música electrónica no se decepcionarán con las canciones de su más reciente álbum, “Trinchera”, en el que la mayoría de los temas son aptos para un coctel en la disco. “Creo que lo que estamos investigando es lo que nosotros llamamos esta «nueva psicodelia», que tiene que ver con el proceso de no tomar el estéreo normal, y encarar las canciones como algo que puede girar en 360 grados con toda esta forma de distorsión, manipulación y sintetización digital”, dijo el tecladista Diego “Uma-T” Tuñón en una entrevista por videollamada con The Associated Press.