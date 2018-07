Azzaro hizo su descargó después de que lo desvincularon de TyC Sports

El periodista Flavio Azzaro hizo su descargo tras su sorpresivo desvinculación de la señal de cable TyC Sports. "En Argentina los canales reciben presiones", manifestó en declaraciones radiales.

Azzaro, recién llegado de la cobertura que le valió la consagración al seleccionado francés en el Mundial de Rusia, decidió hacer una curiosa comparación en las redes sociales. "Con Centu tenemos cosas en común. A él lo bajó antes de #Rusia, a mí después", escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto del delantero Ricardo Centurión. De este modo, indirectamente parecía estar responsabilizando de su despido al actual vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Daniel Angelici, con quien siempre se ha mostrado muy crítico.

Luego, el descargo llegó desde su programa Azzaro al Horno, por Radio Latina. "No voy a contar muchas cosas, porque hay cuestiones que son privadas. Es doloroso cuando no lo echan por una cuestión periodística, sino por algo que en Argentina suele pasar que es que los canales reciben presiones. Solo voy a decir que no continúo en TyC Sports. Voy a tratar de conservar mi integridad, no decir cosas que me puedan llegar a hacer mal", señaló el periodista deportivo.

"Me da pena porque tengo un laburo menos, pero a la vez estoy orgulloso de haber dicho siempre lo que quise. (...) En TyC laburé con tranquilidad, hasta que quedó claro que esa tranquilidad no era tal. Estaré moldeado para ciertos medios y para otros no. Por suerte estamos trabajando. Por algo pasan las cosas. Tengo tatuado 'Nada es casualidad'... El próximo tatuaje no sé qué va a decir. Acá decimos lo que pensamos", continuó Azzaro.

No todo pasa fue blanco de fuertes críticas cuando, tras el partido en que Croacia le ganó a Argentina por 3 a 0, Díaz, Azzaro y el resto del equipo decidieron comenzar su programa haciendo un minuto de silencio. "La selección está muerta", sentenció el conductor, generando una enorme polémica en las redes sociales.