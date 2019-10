Axel habló por primera vez del "malentendido" con Tini

"Lo que pasó con Tini Stoessel fue un malentendido. Por un momento sentí angustia, sentí bronca también". Con esas palabras Axel rompió el silencio para referirse al momento que vivió entorno al supuesto gesto de "incomodidad" que tuvo su colega durante una nota que se transmitía por televisión. También habló de cómo lo afectaron las críticas en las redes sociales.

El incidente se produjo durante la transmisión de un móvil en vivo del programa "La Peña de Morfi", que se emite por Telefé. Se iba a realizar un importante concierto en Madrid con los principales cantantes argentinos. Estaban Axel, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Tini Stoessel, entre otros.

Todo parecía marchar sobre rieles hasta que un gesto de la joven cantante pop quedó registrado por la cámara. Con un movimiento, Tini se quitó el brazo de Axel que la tomaba del hombro. Su cara mostraba cierto malestar, incomodidad.

Como era de esperar el video se viralizó. Y estalló la polémica. Los seguidores de la artista marcaron el “mal momento” que había pasado Tini.

Embed

Axel aprovechó una nota con un portal de Buenos Aires para hablar por "primera y última vez" del tema.

>> Leer más: Tini y Axel protagonizaron un confuso hecho

"Fue como Sole (Pastorutti) lo dijo en PH (el programa de Andy Kusnetzoff) el otro día. Que le agradezco a Sole porque es una gran amiga. Ella contó lo que sucedió: estábamos en un móvil en Telefé, donde éramos veinte artistas, esto que nombrábamos recién, con un solo micrófono, con la cucaracha, pasándonos el auricular de uno a otro. Totalmente espontáneo, con el delay lógico de un móvil desde Madrid a Buenos Aires. Y hubo un malentendido, simplemente, del cual yo no me entero hasta que estaba con Sole, charlando tras bambalinas del teatro el día del show. Estábamos hablando con Sole y se acerca Tini y nos cuenta lo que estaba pasando", manifestó Axel, en un reportaje que concedió a Infobae.

>> Leer más: La Sole contó su versión sobre lo que ocurrió con Axel y Tini

El cantante afirmó que hasta ese momento no se había dado cuenta de nada extraño durante aquella transmisión. "Estábamos con Sole charlando tras bambalinas, viene Tini y nos cuenta a los dos todos tenemos una relación por compartir La Voz, y nos cuenta: “¿Vieron lo que pasó?”. Sole automáticamente dijo: 'Chicos, no hay que aclarar lo que es claro. Es decir, no le den entidad a un malentendido, a una pavada. Estamos pasándola bien, enfoquémonos en este concierto, miren dónde estamos... en el Teatro Real en España, disfrutemos, cantemos'. Y así fue. No le dimos tanta importancia".

>> Leer más: El descargo de Tini Stoessel tras el video con Axel que generó polémica en las redes

Axel desmintió que haya "mala onda" con Tini y recordó que después del concierto en Madrid ella agarró su teléfono celular y "en modo selfie grabó un video" para los hijos del cantante "invitándolos a los conciertos que va a hacer en octubre en el Luna Park".

"Porque yo a Tini de vez en cuando le mando videitos por WhatsApp de mis hijas cantando y bailando canciones de ella porque son muy fanas. Y justo hacía dos o tres días que le había enviado uno. Entonces Tini agarra mi celu y hace un video invitándolas. De ahí nos fuimos a una cena donde estábamos Marcela Morelo, Lucía Galán, Patricia Sosa, Lucho Jara, Tini, Karina, Sole, las artistas de España, Luciano Pereyra, un montón", agregó.

Embed

Al ser consultado sobre su reacción frente al supuesto "mal momento" que pasó Tini y las repercusiones en las redes sociales, Axel respondió: "Bueno, tuve lógicamente una mezcla de muchas emociones. Por un momento sentí angustia, sentí bronca también. No entendía el porqué ¿no? Porque realmente era un malentendido. Si ves el video, no tiene nada grave o malintencionado en absoluto. Pero bueno, después me sentí tranquilo porque sé cómo actúo, y cómo soy y qué principios tengo en mi vida. Entonces dije: “Bueno, será un malentendido que ya menguará, ya se diluirá”.

Axel afirmó "nunca en la vida" necesitó verse involucrado en escándalos para apuntalar su carrera artística. "Yo soy un tipo con la conciencia muy tranquila, que duermo muy tranquilo. Porque yo sé cómo soy y nunca en mi vida hice algo indebido con alguien, nunca le falté el respeto a la gente, nunca me zarpé con nadie. Entonces eso me hace mantenerme siempre en paz".