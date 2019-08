Jimena Barón no pudo ocultar su alegría y sorpresa al enterarse que la reconocida actriz Katheryn Winnick compartió su música en una publicación de Instagram Stories.

La cantante no para de recibir buenas noticias y este caso no fue la excepción. Katheryn, quien interpreta al personaje de Lagertha en la reconocida serie Vikingos, subió una historia a su cuenta de Instagram en donde anuncia su llegada al Aeropuerto Municipal de Carrizozo en Nuevo México, Estados Unidos.

En la imagen se puede ver el paisaje y una pista de maratón en donde Winnick corre para mantenerse en forma. Sin embargo, el detalle más significativo es que el posteo está musicalizado con "La Cobra", el gran éxito de Jimena.

Embed Lagherta es la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé @baronjimena pic.twitter.com/C5n1Q244U1 — (@jxstacrazylady) August 13, 2019

Entusiasmada con la noticia, Jimena le respondió la historia a la actriz: "OK. I just love you". Además, resposteó la publicación en Twitter acompañada de su reacción: “Acá desmayada, muerta”.