El rapero estadounidense Pop Smoke murió ayer tras recibir múltiples heridas de gravedad cuando unos desconocidos lo balearon en su casa de Hollywood Hills, California.

El artista de 20 años es una de las figuras jóvenes más prometedoras del rap y se encontraba en su domicilio a las 4:30 de la mañana cuando dos hombres, encapuchados y enmascarados, irrumpieron en su vivienda y abrieron fuego contra él, según dio a conocer la Policía de Los Ángeles a través de un comunicado. Ambos realizaron múltiples disparos. Se desconoce si la víctima conocía a los atacantes, que huyeron a pie y aún no han sido detenidos.

Fue trasladado de urgencia al Cedars-Sinai Medical Center de West Hollywood, donde fue declarado muerto minutos después.

Las autoridades detuvieron a un hombre, que fue liberado posteriormente al descartarse su implicación.

Pocas horas antes de su muerte, Pop Smoke se tomó una foto en su vehículo con un amigo, que tenía una fortuna en billetes, en la entrada de la casa donde le dispararon.

Nacido bajo el nombre Bashar Barakah Jackson en Brooklyn, New York, Pop Smoke se hizo conocido en la industria con su canción “Welcome to the Party”, que tuvo remixes a cargo de los raperos Nicki Minaj y Skepta. Después de ese hit, publicó dos mixtapes: Meet the Woo (2019) y Meet the Woo Vol. 2 (2020); este último llegó a las 37 millones de reproducciones.

En 2019 colaboró en el disco de Travis Scott en el tema GATTI, que contó con las colaboraciones de Rosalía y Young Thug. Hace tan solo unos días, lanzaba la segunda parte de su álbum.

50cent on Twitter R.I.P to my man Pop Smoke, No sympathy for winners. God bless him pic.twitter.com/5ZFa5ILUzl — 50cent (@50cent) February 19, 2020

Reconocidas figuras del mundo de la música como Curtis James Jackson III, más conocido como 50cent, han lamentado en las redes sociales la inesperada muerte de su compañero. “Descanse en paz mi hombre Pop Smoke. Que Dios lo bendiga".

En tanto, Nicki Minaj compartió un críptico mensaje en sus redes: "La Biblia nos dice que los celos son tan crueles como la tumba. Increíble. Descansa en paz, Pop”. Al usar el término “celos”, parece estar diciendo que hay una conexión entre los asesinos y Pop Smoke.