Aseguran que Paul Walker podría reaparecer en Rápido y Furioso 9

El recordado personaje llamado Brian O’Conner podría reaparecer en la novena saga de la película “Rápido y Furioso“.

Según informó el portal Fandomwire, el papel interpretado por el actor fallecido Paul Walker podría volver a la pantalla grande.

Según cuenta el portal online sobre la noticia que revolucionó a los fanáticos, actualmente están haciendo el casting para un doble de Walker, que complementaría las imágenes generadas por computadora, conocida con las siglas CGI (por Computer Generated Imagery).

Cabe destacar que esta iniciativa fue aceptada por Vin Diesel, amigos de Walker, que se manifestó a favor en su momento.

En agosto de este año, el hermano de Paul, Cody Walker, se había referido a la posibilidad de que retorne Brian O’Conner al film: “Se dicen un montón de cosas acerca de la franquicia, hay muchos rumores circulando. Creo que todo es posible y veremos qué pasa en el futuro”.

De todos modos, el sitio que brindó la noticia, contó que la participación del personaje será secundaria y “limitada”. En ese sentido, sostuvieron: “Servirá a la historia y al mundo que Walker ayudó a construir, así como a respetar la memoria del propio Paul Walker”.

La muerte de Paul Walker

Paul Walker falleció en un accidente de auto en 2013, tras chocar y que se incendie el Porsche Carrera GT en el que viajaba. Iba de acompañante y murió en el acto.

Tras su fallecimiento, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Furious 7 (2015). La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Furious 7, es un homenaje al actor.

