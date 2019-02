Aseguran que Darthés está deprimido y con ataques de pánico

El abogado Fernando Burlando, aseguró que Juan Darthés se encuentra deprimido y medicado en Brasil: "Tiene pensamientos de autoflagelación y ataques de pánico".

Luego de ser denunciado públicamente por Thelma Fardín, el actor se instaló en San Pablo a la espera de la resolución de la Justicia.

"Juan no lo entiende, no lo comprende, no lo digiere. Porque esto va más allá de la culpabilidad, es parte del proceso penal", contó el letrado en "Nosotros en la mañana", de Canal 13.

En medio de esta situación, Darthés pasa sus días sumido en una profunda depresión. Fue Burlando quien reveló que el actor permanece medicado y que es posible que no se presente a la audiencia programada para el próximo 12 de febrero en nuestro país, tras la denuncia de Anita Co, porque es incapaz de subirse solo a un avión.

"Juan Darthés hoy está con una crisis depresiva; tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado; realmente no sé si puede venir solo. No sé si puede subir a un avión solo... Se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico", aseguró.