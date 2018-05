"Arturito" tuvo un primer día muy agitado en Buenos Aires

Los protagonistas de la exitosa serie española "La casa de papel" demostraron tener un vínculo muy fuerte con Argentina. Luego de la visita de Pedro Alonso (mejor conocido por los fanáticos como Berlín), ahora fue el turno de que Enrique Arce conociera la Argentina. Y el "debut" de Arturito en estas tierras tuvo de todo: paseó en transporte público, tuvo una cita con Belén Francese y terminó el día peleando con una "hater" en Twitter.

"Así es como se conocen las ciudades", afirmó el actor en un breve video que publicó en Twitter y que fue filmado arriba de un colectivo, rumbo a Constitución. No mucho antes el periodista Ángel de Brito había publicado un par de fotos de "Arturito" cenando con una famosa argentina que lleva un tiempo alejada de las cámaras. "¿Noviazgo?", se preguntaron algunos portales, pero ambos involucrados dejaron en claro que se trata del inicio de una amistad.

Hace un tiempo el actor español ya había aclarado que Belén "es una mujer linda por dentro y por fuera, evidentemente. Yo no sabía que era famosa, no sabía quién era, pero me gustó su manera de escribir, y conectamos". Y ahora se encontraron en Buenos Aires, acompañados también por Aníbal Pachano, que subió a las redes otra instantánea del encuentro.

Los comentarios en Twitter no se demoraron, y tampoco las respuestas. "Hay que tener hambre para salir con Arturito", le escribieron a Belén, a lo que la actriz respondió: "Con Arturito sí, ¡mucho! Con Enrique, no". Otro usuario de las redes aseguró que Francese es "mucha mina para ese zapato", y el aludido no se guardó nada: "¡Contigo sí que no me iría ni a cobrar una herencia! Eres horrorosa (por fuera) y me da que por dentro también. Consíguete una vida, anda, y deja a la gente en paz".