Ariana Grande, premiada en los Billboard pero infeliz

La cantante estadounidense Ariana Grande recibió el premio a la Mujer del Año de la revista Billboard de manos de la cantante Pati La Belle. Antes de brindar su discurso de agradecimiento, la joven entonó su más reciente éxito, "Thank u, Next". "Esto es muy especial. Quiero decirles que me parece interesante que este ha sido uno de los mejores años de mi carrera profesional y uno de los peores años de mi vida", expresó. "Es cierto, tengo todo, pero en lo que refiere a mi vida personal, no tengo idea qué carajo estoy haciendo", confesó.