La cantantes Ariana Grande (foto) y Taylor Swift se repartieron anoche los dos premios más imporantes de los MTV Music Video Awards 2019, que se llevaron a cabo en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey. Taylor Swift se quedó con la estatuilla al video del año, por la canción "You need to calm down", que además fue reconocido por su mensaje en favor de la igualdad; en tanto que la intérprete Ariana Grande se consagró como la artista del año.