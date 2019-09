"Argentina me robó el corazón", reveló Sebastián Yatra

Dueño de un carisma inagotable y una sonrisa que enamora. Sebastián Yatra es el artista del momento: sus videos tienen más de 700 millones de vistas, tiene casi 18 millones de seguidores en Instagram, su último hit “Runaway” está en el top de todos los rankings y hace pocos días tuvo como espectador a Bono, sí, Bono de U2. Lo cierto es que el astro colombiano de 25 años vive su mejor momento en el plano amoroso también ya que hace meses anunció su relación con Tini Stoessel con quien grabó varios hits que relatan su historia de amor, como “Cristina” y “Quiero volver”. “Es muy bonito vivir con Martina todo lo que vengo escribiendo en las canciones desde hace tantos años. Es mi primera relación seria y trato de vivirla con mucho respeto y cariño”, dijo el cantante y compositor cuyas letras no pregonan el machismo sino el romanticismo.

Yatra nació en Medellín y a sus 5 años de edad, su familia se trasladó a la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde alternó sus estudios académicos con los musicales. A los 12 años, ya componía sus primeras canciones y después de un largo camino, Yatra logró el reconocimiento internacional en 2016, gracias a su hit “Traicionera”, fusionando el pop latino y el reggaetón.

Hoy, lleva dos discos editados “Mantra”, un álbum repleto de hits bailables como “Sutra”, “Robarte un beso”, cantada junto a Carlos Vives, “Por perro” y la balada “No hay nadie más”, por el que obtuvo el premio Latin American Music Awards a nuevo artista del año y obtuvo tres nominaciones a los Grammy Latinos.

En abril de este año lanzó su segundo disco, “Fantasía”, donde se aleja un poco de la música urbana para enfocarse en la balada romántica con canciones como “Un año”, junto a Reik, que alcanzó los 500 millones de vistas en YouTube.

Esta semana, Yatra brindó un show exclusivo en el Museo Soumaya de México y tuvo un admirador sorpresa: Bono, el cantante de U2, miró su show atentamente muy de cerca. A través de su cuenta de Instagram, el colombiano compartió el video en el que se puede ver al irlandés en medio de un círculo de personas que se deleitan al escucharlo cantar “No hay nadie más”. “Este momento absurdo y loco de la vida (que aún no logro entender) donde Bono me estaba viendo cantar en vivo”, escribió Yatra en su cuenta junto al clip.

El astro mantuvo una entrevista exclusiva con Escenario antes de su debut en Rosario, que será el próximo martes 8 de octubre en Metropolitano (Alto Rosario Shopping), en la que habló de todo: la receta de su éxito y sus ganas de estar en Rosario. Contó los detalles de su relación con Tini, aclaró que sigue yendo al supermercado y confesó: “Mis papás y mis hermanos son mi cable a tierra. Tengo una conexión muy bonita con Dios desde que recuerdo, y eso me ayuda a tener paz”, confesó antes de sus presentaciones en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, donde dará 4 funciones en el Luna Park.

—Es la primera vez que vas a presentarte en Rosario, ¿sabés que Messi es de acá no?

—¡¿Messi nació en Rosario?! Soy futbolero a morir y de hecho jugaba de chico, quería ser profesional de fútbol. El otro día jugué un partido en Argentina y me sentí tan mal porque todos eran mil veces mejor que yo, ya no soy futbolista (risas). Estoy muy feliz de conocer cada vez más lugares de argentina. Me contaron que la venta de las entradas para Rosario va muy bien así que estoy muy feliz de que vengan tantas personas a cantar con nosotros. Argentina me robó el corazón.

—¿Cómo va a ser tu show en la ciudad?

—Tenemos muchas sorpresas para nuestros shows en Argentina, es uno de mis países favoritos en el mundo. La idea es cantar las canciones de mi álbum “Fantasía “ y todos mis temas, y poder compartir una noche mágica con el público. Uno trata de entregar el mil por ciento en cada show y dejarles un mensaje bonito. Es un recital para toda la familia, para todas las personas que sueñan con algo en la vida, porque con el esfuerzo, el amor y el respeto se llega a donde se quiera.

—Estás teniendo un súper éxito actualmente, cinco de tus canciones como “Un año”, “Cristina”, “No hay nadie nás” y “Runaway” junto a Jonas Brothers, Daddy Yankee y Natti Natasha y “Bonita” junto a Juanes lideran los rankings. ¿Cómo vivís este presente?

—Pues agradecido con la vida y con Juanes que me invitó a cantar esta canción “Bonita”. La primera vez que la escuché me emocioné mucho, y él me dejó meterle mi estilo, escribir mis partes. Es un hit de discoteca pero que tiene mucho folclore, tiene ballenato y sonidos muy autóctonos, que nos recuerdan la belleza natural, lo bonita que es la vida, lo bonita que son las personas. Ser bonito es tener buen corazón, es ser amable, es hacerse querer, es respetar a los demás. Hay personas que tienen una energía tan bonita que quieres tenerlas siempre al lado tuyo. En la canción no nos referimos a lo físico, sino a lo que transmiten las personas bonitas.

—¿Cómo describís tu nuevo álbum “Fantasía “, donde te alejás un poco de la música urbana para enfocarte en la balada romántica?

—Sí, mi meta con este álbum era que conocieran mi corazón y que puedan reconocer el suyo. Las canciones hablan de amor no como algo efímero, sino que puede realmente durar para siempre. Y nuestra generación no conoce tanto esas canciones y veo, con “Fantasía”, que son canciones que conectan mucho, así que tengo como meta seguir haciendo canciones como estas.

—”Oye” continúa con la saga de amor que comenzó con “Ya no hay nadie que nos pare”, “Quiero volver” y “Cristina”? Es súper valorable que en estos tiempos de amores de fast food, en los que las relaciones son complicadas, reivindiques el romanticismo y el apostar a una relación, como te está pasando con Tini Stoessel...

—Sí, en octubre, si Dios quiere, vamos a lanzar con Tini una canción increíble que se llama “Oye”. Es muy bonito vivir con Martina todo lo que vengo escribiendo en las canciones desde hace tantos años. Es mi primera relación seria y trato de vivirla con mucho respeto y cariño, que se sienta valorada y amada.

—¿Cómo llevan esta relación a la distancia? ¿Son celosos?

—No, no somos celosos. El tema de extrañarnos mucho es lo más difícil porque cada uno está con sus cosas y viajando mucho. Pero tener el apoyo constante de una persona con la que te identificas, y que tenemos tantas cosas en común es hermoso. Le agradezco a la vida este encuentro mágico, ojalá pueda estar siempre al lado de ella sumándole.

—Estás muy comprometido con el medio ambiente conduciendo el documental “El poder de los centennials”. ¿qué poder tienen los jóvenes para generar conciencia de cambio?

—”El poder de los centennials” es un proyecto increíble, es una docu-serie donde se juntan 6 jóvenes del mundo con grandes ideas, genios de la vida, personas que quieren sostenibilidad en el mundo para que nuestro planeta pueda perdurar en el tiempo. Y se juntan con los líderes empresarios de nuestra región y les hacen preguntas que nadie más puede hacerles y los retan a que sean más sostenibles, hablan de los problemas de nuestro planeta y ven cómo pueden solucionarse. Los invito a que se informen y vean esta docu-serie tan lograda.

—¿Cambió tu vida desde tus comienzos hasta que llegaste a la fama mundial con “Traicionera”?

—No, sigo siendo el mismo de siempre...

—¿Pero vas al supermercado, por ejemplo?

—¡Si!, voy igual al supermercado y me tomo cien fotos o las que sean con una sonrisa. Trato de disfrutar lo que está pasando y si las personas están compartiendo su amor, ¡qué bendición tan linda!

—¿Cuál es tu cable a tierra? ¿Hacés terapia, meditás?

—Mi cable a tierra son mis papás y mis hermanos. Rezo mucho. Tengo una conexión muy bonita con Dios desde que recuerdo, y eso es lo que me ayuda a tener paz.