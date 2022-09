"Argentina, 1985": Justicia perseguirás, contra viento y marea

No es extraño que hayan pasado casi cuatro décadas entre un acontecimiento excepcional como el Juicio a las Juntas militares de la década del 80 y una película como “Argentina, 1985”, que indaga justamente en ese hecho parteaguas. Abordar desde el cine lo que podríamos llamar la Historia con mayúsculas es siempre complejo y riesgoso. Y por eso el primer gran mérito del filme que se acaba de estrenar en los cines _en medio de una gran expectativa_ es tomar un tema que sin dudas se venía evitando, sea por no meterse en terrenos políticos pantanosos desde un presente siempre crispado, o sea por no encarar una producción que requería una inversión importante.