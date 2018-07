"Aquí no hay referencias sexistas"

Luis Scalella es uno de los productores históricos de "Bañeros". Y se mostró orgulloso del muy buen momento que atraviesa esta saga. "Anda muy bien, la película se estrena el jueves (por hoy) en más de 200 salas de todo el país, es apta para todo público, está todo el mundo contentísimo, y lo mejor es que es mucho más divertida que las anteriores, tiene más comicidad. Es que las anteriores, especialmente la 3 y la 4, estaban "más orientadas al tema ninja", citó como ejemplo. Y remarcó: "Esta es pura comicidad sana en la playa y es para toda la familia, no tiene referencias sexistas ni discriminatorias, estamos en una onda nueva, limpia y graciosa".

"Por supuesto que hay chicas en bikini, porque si vas a una playa están las chicas en tanga, no las podemos vestir, pero no eso de ‘vení que te toco el culo', nada de eso. No está la referencia de acercarse a las minas mal,son como esos cuentos limpios y sanitos", remató el productor.