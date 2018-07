Tres referentes del rock local se reúnen para dar un concierto sin precedentes: en un escenario circular en un club barrial con los mejores hits de las décadas doradas del 80 y 90.

Con los shows de Punto G, liderado por Coki Debernardi Gonzalo Aloras, con Mortadela Rancia y Popono Romero, líder de Los Vándalos, con su propuesta intimista Bajo Piano. La cita será hoy, a las 21, en el Club Horizonte (Suipacha 1363), en el marco del encuentro municipal-provincial "Hoy en mi barrio", con entrada libre y gratuita.

La iniciativa nació de un programa que desarrolla el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe en conjunto con la Municipalidad de Rosario, que recorre diversos barrios, clubes, plazas y distritos de la ciudad y ofrece música en vivo, mesas compartidas y ambiente familiar en diferentes clubes, para disfrutar de una verdadera fiesta, reunidos alrededor de un espectacular escenario de 360º que invita a la proximidad y al movimiento.

En los convulsionados 80, Debernardi formó Punto G, banda mítica de la escena rosarina que estuvo en actividad hasta entrados los 90 y sacó tres discos: "Todo lo que quiero se acaba, se vuelve insoportable", "Punto G" y "El último salva a todos". Luego de la disolución del grupo, Debernardi formó Coki and the Killer Burritos con la que sacó cinco discos, el último fue "Chico dinamita amor", en 2015, y con quienes sigue tocando en la actualidad.

Mientras que Mortadela Rancia fue el primer grupo que integró Gonzalo Aloras en su Rosario natal, allá por el año 1992, con la cual grabó su único disco, "Ciudad Paranoia". Tras su disolución, Aloras se abocó a una prolífica carrera solista que incluye cuatro discos, siendo "Digital", su último lanzamiento en 2017.

Popono Romero, líder de Los Vándalos, formó el grupo a mediados de 1988 con amigos de la Plaza Sergio Dezda. Su disco debut fue "Los Vándalos I", en 1994, y más tarde, lanzaron cuatro más.

Antes del gran show que unirá a 3 íconos de la música local, Escenario hablo con estos artistas sobre el arte local, la posibilidad de crecimiento, la tríada de sexo drogas y rock and roll y las nuevas formas de sentir de las generaciones venideras.

—Los tres van a dar un show muy especial ya que no tocarán son sus formaciones actuales, sino con sus primeras bandas, Coki y Gonzalo, y Popono con un proyecto alternativo, en un escenario circular. ¿Cómo viven este reencuentro?

Aloras: en mi caso, soy el único que sigue dedicándose a esto de la música de los miembros originales de Mortadela Rancia, así que tuve que formar una nueva banda, Mortadela versión 2018. Son chicos de la nueva generación, tienen una gran energía, así que de alguna manera, es aggiornar el proyecto a la actualidad. Esto me hizo pensar en la posibilidad de que la banda vuelva a formarse, puede ser el comienzo de una etapa nueva del grupo ya que hay muchos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos. Tanto Punto G como Mortadela son grupos barriales, de pubs o clubs, es una mezcla de under...

Coki: me va a encantar ver a Mortadela, tocamos muchas veces juntos. Hace un año aproximadamente que estoy tocando con Punto G; primero nos reencontramos como amigos y después, como banda. Nos divertimos mucho tocando los temas de cuando éramos jóvenes.

Popono: primero de todo, está bueno tocar con amigos de toda la vida y en un club de barrio. Me crié y crecí en clubes de barrio, por eso es muy importante para mí. Empezamos con este proyecto acústico hace un tiempo para tocar más seguido en diferentes lugares y la verdad es que nos gusta mucho porque se genera un show más íntimo. No te rompe la oreja, sino que escuchás desde otro lugar. Además, tocar en el club permite que vayan las familias y los chicos, y eso está buenísimo.

—¿Cómo va a ser el repertorio?

Aloras: con Mortadela llegamos a grabar un disco, "Ciudad paranoia", por lo cual, vamos a tocar todo este disco completo y agregar algunos temas que no se llegaron a incluir en su momento. Cuando volví a tocar estas canciones me di cuenta que tienen la posibilidad de aggionarse a la actualidad, el paso del tiempo les permite seguir activas. Incluso los músicos las tomaron como piezas actuales, no hubo una sensación nostálgica. Así que por más que sea material de los 90, sigue siendo muy actual.

Coki: vamos a tocar las canciones de Punto G que más nos gustan. Por suerte tenemos un repertorio amplio que nos permite armar una lista interesante.

Popono: mi propuesta es acústica. Vamos a tocar con un piano, un bajo acústico y una guitarra acústica. Vamos a tocar temas de Los Vándalos, de Sumo, los Redondos, y algunos temas internacionales, siempre con un estilo blussero.

—¿Ven un rock rosarino prolífico y modernizado?

Aloras: tengo la sensación de que hay un verdadero recambio que se está dando no sólo en Rosario, sino en todo el país. Hubo un movimiento de bandas mendocinas y cordobesas últimamente. Por un lado, Rosario sigue con la tradición de generar música nueva, y por el otro, siento que después de apoyar con mucho esfuerzo, tanto como músico y productor, estamos viviendo una especie de recambio. Después, eso puede llegar a transformarse en un movimiento masivos o no. Estamos en un muy buen momento musical, que a lo mejor coincide con la crisis del país, ya que el arte, y poner el acento en lo poético, tiene que ver con poner cierta resistencia.

Coki: no tengo una visión del rock, sino de la música en general. Veo chicos haciendo música magnífica. Los canales de difusión han cambiado muchísimo y hay que hurgar en las redes para estar activo. Hay mucha gente haciendo cosas buenísimas y diversas. Antes había proyectos más estructurados, ahora veo más varidad... No hay tanta rigidez. Veo un panorama amplio y de mucha calidad. Por supuesto que no hay lugares donde expresarte muchas veces. Veo la música de Rosario muy viva. Quizás mucha gente no lo ve, pero se rompieron barreras sonoras.

Popono: el rock rosarino está siempre en movimiento. Hay que tener en cuenta que en esta ciudad no hay mercado para la música, por eso las bandas que están son por amor al arte. Tengo un programa de radio en la TL e invitamos a bandas que recién empiezan, y siempre hay grupos nuevos. ¡Hay chicos que la rompen tocando! Hay futuro...

—¿Cuándo se jubila un rockero?

Aloras: hay una edad del corazón, creo que cuando uno deja de sentir pasión es el final. El motor inicial es el entusiasmo y cuando se transforma en algo laboral, en una repetición, termina la gracia de esta disciplina, ¡no de otras!

Coki: cuando hacés algo que no emociona o no tiene magia, te vas solo a tu casa. A mí me gusta la intensidad en la música. Veo gente grande haciendo música que podría hacer un chico, pero es gente que hace las cosas de manera genuina. Por eso creo que el techo te lo da o que no puedas cantar o tocar más, por razones físicas. No hay una edad para hacerlo. También veo muchos músicos jóvenes viejos, como mirando para abajo mientras tocan. Por eso lo que hagas de una manera noble perdura en el tiempo...

Popono: ¡ojalá me pudiera jubilar! (risas) Uno va fusionando varias cosas como la banda y la radio. Voy a morir siendo rockero. Es una profesión para siempre. La pasión por la música y la amistad con el grupo es lo principal que me hace seguir.

—¿Sigue existiendo la tríada de sexo, drogas y rock & roll? Hace poco Pity Alvarez cometió un crimen vinculado a su adicción, y hace unos días, Demi Lovato fue internada por sobredosis de heroína...

Aloras: desconozco que fue lo que pasó para emitir un juicio... es algo muy complejo. La palabra clave al respecto de estas cosas es "cautela". significa tener amor propio y hacia el prójimo, más allá de lo moral. La cautela tiene que ver con la prevención, con la idea de no dañar al otro. Hay que ver cada caso, no soy quien para dar un mensaje, pero creo que lo que quieras hacer debe ser con responsabilidad. Creo que las nuevas generaciones van buscando sentir de otra manera. Todos van madurando. Los usos y costumbres van cambiando, Ahora se fuma menos tabaco...Y en ese sentido, las leyes ayudan...

Coki: no creo que Pity tenga un alma asesina. Cuando se habla de adicciones es muy complejo, algunos no podemos dejar ni el cigarrillo, imaginate las drogas duras como el paco. Lo que pasó con Pity es una tragedia. Hay muchos chicos que no son el Pity y que no se pueden zafar de la droga. No puedo juzgar, pero me da mucha pena por él. Demi Lovato cayó en lo mismo y es una chica Disney, alejada de toda marginalidad, que tiene todas las herramientas para salir adelante y recuperarse. No es algo para estigmatizar a una clase social o a un género musical.

Popono: tuve problemas con las drogas cuando era más chico, pero después lo fui superando. Ahora veo las nuevas generaciones más sanas. Muchas veces se dice que en el ambiente del rock todos se drogan, pero yo creo que no es así, que la música te salva de la falopa. Hay que usar el arte para combatir eso.

—¿Qué se viene en tu carrera?

Aloras: divido mi tiempo en tres actividades. Por un lado soy músico, pero además, soy productor y actualmente estoy produciendo tres proyectos a la vez. Esto me da mucha satisfacción porque genera trabajo y nuevos sonidos. Además, tengo una parte pedagógica que me gusta mucho, soy un tipo que siempre estuvo estudiando cosas nuevas y que le gusta compartir ese saber. Ahora estoy por dar un workshop en Córdoba sobre nuevas tecnologías aplicadas a la música. Y claro que estoy pensando en mi próximo disco después de "Digital". Pero como hago todo de manera independiente, implica otros tiempos.

Coki: estamos terminando un tema nuevo con los Killer Burritos, que vamos a subir a las redes pronto y que va a formar parte de un EP físico o en formato digital. Hoy en día, la ganancia del músico es el show en vivo.

Popono: estamos vagos... Pero estamos en la etapa compositiva, armando las nuevas canciones de lo que será el nuevo disco de Los Vándalos.