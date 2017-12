Aquel pasito de "Fiebre de sábado por la noche"

Pasaron cuatro décadas y la música disco sigue sonando. Y si no que lo diga Coco Maskivker, el director del espectáculo "Fiebre de sábado por la noche 40 años tour", que se presenta hoy, a las 21.30, en el teatro de Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). El tecladista estará al frente de la Rosario Pop Orchestra, en un show que convocará a 35 artistas en escena con los integrantes de los grupos de danza Jazz Dance It, Ap Jazz y Tocando el Cielo, más el trío chileno Bee Gees Fever. Con la música de Bee Gees como nave insignia y la estética setentista que tuvo a John Travolta como símbolo, todos le sacarán viruta al piso en esta cita de homenaje a la disco.

Maskivker no duda cuando se le pregunta por qué la música disco es un fenómeno que aún persiste pese a que pasaron 40 años del "boom" de Travolta: "Es que fue más abarcativo, no sólo musical, me referiría a una era disco o cultura disco donde la música, la danza y la vestimenta, hasta las tradicionales bolas de espejo formaron parte de un todo. Y no terminó allí, hasta los lugares bailables de la época pasaron a llamarse discos o discotecas".

Y agregó que "si bien ese fenómeno cultural decayó tras dos décadas, ha dejado rasgos fuertes hasta el presente en lo que a música se refiere, donde por ejemplo las megaestrellas Daft Punk, 40 años después son multiganadores de Grammy haciendo música disco. Incluso en muchas radios hoy todavía resuenan los temas de la película «Fiebre de sábado por la noche». En definitiva, fue tan grande el efecto en varias generaciones que hace que hoy siga presente".

Como todo tributo, hay temas que no pueden faltar. "Staying Alive" y "You Should be Dancing" son los íconos, pero el público va a disfrutar también de "Saturday Night Fever", "More than a Woman" y muchos otros hits de la discografía de Bee Gees, y también de "Disco inferno" y "Boogie Shoes". Además, hay otros temas emblemáticos de la era disco fuera del trío pop "que colaboran para redondear la propuesta", como así también no podían quedar afuera grandes temas de la historia de los hermanos Gibb.

"Recuerdo que primero pensé sólo en la música y cuando me interioricé en la temática caí en cuenta que la cultura engloba todo y fue allí donde surge la danza, la vestimenta, hasta la ambientación del teatro. Nuestro espectáculo es un recital de música disco, con el mejor tributo a Bee Gees de Latinoamérica", dijo el director de esta puesta, que incluirá al trío chileno Bee Gees Fever con Cristian Pincheira, a quien lo citó como "un verdadero clon de la particular voz de Barry Gibb" y el acompañamiento de Rosario Pop Orchestra, con el agregado de los grupos de danza Jazz Dance It, Ap Jazz y Tocando el Cielo.

"Como deseamos que el público se vea inmerso en la atmósfera disco de los 70, tenemos preparadas varias sorpresas para que este recital sea una fiesta", destacó Maskivker.

A la música bailable siempre se le dio un lugar menor, incluso inmerecidamente devaluado con respecto a otros géneros. Pero Coco Maskivker esta de acuerdo con la idea de que la música disco rompió con ese prejuicio. "Absolutamente, es por eso que recomiendo este espectáculo para toda edad. La buena música disco está plagada de musicalidad, melodía, armonía y ritmo de altísima calidad que ha trascendido por décadas", destacó.

Si bien en este 2017 se cumple los 40 años del estreno de la película "Fiebre de sábado por la noche", de John Badham, que marca el inicio de la era disco, todo indica que este espectáculo seguirá sonando en 2018. "Ya tenemos algunas fechas cerradas e iremos por más, dado que ya estamos notando el interés en la respuesta del público que nos consulta sobre este show", dijo sin ocultar su entusiasmo.

Además de este tributo, el músico dijo que hay varios proyectos en carpeta a futuro: "Rosario Pop Orchestra es la única orquesta de música popular de la ciudad. Este año tuvimos importantes producciones entre las que se destacan «Piazzolla Fest» en el Auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario y el «Pop de las Colectividades» en el Monumento a la Bandera. El año 2018 nos espera con un proyecto colaborativo de altísimo nivel de danza y música en vivo, y te aseguro que va a dar que hablar".