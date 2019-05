Apuesta a la excelencia del arte clásico

"Definitivamente aportamos a ese hermoso trabajo de nuestros colegas de posicionar el buen ballet en el público”. Así lo aseguró Valerii Grinch, director artístico del Ballet Estatal de San Petersburgo Sobre Hielo, una agrupación que desde hace más de 50 años replicó las exigencias y el rigor del ballet clásico en una puesta en escena que suma el atractivo extra de ser interpretada sobre una pista de patinaje sobre hielo. “El lago de los cisnes”, con 34 bailarines es escena y vestuario original, se ofrecerá pasado mañana, a las 20.30, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza).

El Ballet, fundado en 1967 por Konstantin Boyarsky, es el sucesor de las tradiciones de la escuela del ballet clásico de San Petersburgo y el primero en el mundo en apostar a este tipo de propuesta. “Este es el clásico de clásicos y fue nuestra primera obra, hace ya 50 años. Realmente somos los únicos en el mundo que hacemos ballet sobre hielo, con música original, coreografía original, todo como lo soñaron (Piotr)Tchaikovsky y (el coreógrafo Marius) Petipa, sólo que no es sobre puntas sino sobre cuchillas de acero”, recordó Grinch.

Desde 1995, el Ballet de San Petersburgo Sobre Hielo presentó además algunas de las más importantes obras de Tchaikovsky, como “La Bella Durmiente”, “Cascanueces” y de Serguéi Prokófiev, como “Cenicienta”. Todas las producciones están a cargo del principal coreógrafo Konstantin Rassadin, nombrado como artista de mérito de Rusia.

Rassadin es además ex solista del mundialmente reconocido Mariinsky Ballet. Durante su extensa trayectoria, fue compañero de escuela de Rudolf Nuréyev y participó en actuaciones conjuntamente con Mikhail Baryshnikov y Natalia Makarova.

El director musical y uno de los cofundadores del Ballet es Leo Korkhin, prominente director de orquesta ruso que dirige numerosas agrupaciones, incluida la reconocida Orquesta Sinfónica Académica de la Sociedad Filarmónica de San Petersburgo, llamada así por Dmitri Shostakovich.

Según contó Grinch esta especificidad de la danza clásica sobre hielo es una doble apuesta para la compañía. “Hacer que algo tan clásico no pierda su esencia al cambiarlo de piso a hielo, mantener al público amante del ballet con nosotros y además acercar a otro público, es un reto diario”, afirmó el artista.

En ese sentido, añadió: “El hielo es llamativo, ¿quién no quiere ver un espectáculo sobre hielo? Amamos ese arte y eso nos acerca a muchas más personas, pero no por eso somos un show sobre hielo, para nada. Somos únicos en el mundo; nos han tratado de imitar y no lo han conseguido, por eso nuestra compañía es tan famosa y reconocida a nivel mundial”.

Durante los últimos cinco años, las producciones del Ballet se ofrecieron más de 5 mil funciones en escenarios de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Alemania, China, España, Corea, Taiwán, Grecia, Portugal, Irlanda, Serbia, Rumania, Eslovenia, Turquía, Suiza, Colombia y Argentina, entre otros países.

Ese exitoso recorrido, consideró Grinch, se basa en una propuesta que combina dos artes exigentes como la danza clásica y el patinaje y es esa característica lo que le aporta un interés singular. “Es la imagen de «El lago de los Cisnes» sobre hielo: quien cierra los ojos, puede imaginar algo casi perfecto en la mente y en el escenario, con su vestuario y 35 artistas extremadamente profesionales”.

Los intérpretes del ballet sobre hielo requieren una preparación intensa que es “la misma de todos los artistas, empezar a entrenar a los 3 años de edad, convertir su arte no en un trabajo, sino en una forma de vida, entrenar 8 ó 10 horas diarias y cada día esforzarse por ser mejor que el anterior”, explicó Grinch sobre la preparación que reciben los artistas.

Ese nivel de excelencia está representado en la participación en distintas puestas de destacados campeones mundiales y europeos como Ludmila Beloussova, doble campeona olímpica, y Oleg Protopopov, campeón mundial y europeo múltiple; Alexei Ulanov, campeón olímpico, y Ludmila Smirnova, ganadora de múltiples premios de competiciones mundiales de patinaje artístico y de juegos olímpicos. Además, hay alrededor de 20 bailarines en la compañía que tienen los títulos de Masters of Sports of Russia por las victorias en las competiciones de patinaje artístico tanto de Rusia como a nivel internacional.

“El ballet ruso es sin dudas el mejor del mundo”, afirmó Grinch. “Sus escuelas, su formación, sus teatros, el Bolshoi, el Mariisnky, son los mejores del mundo. En toda compañía importante de ballet en el mundo tienen artistas rusos en su nomina, y es porque el ballet ruso es un referente mundial como algo de calidad”, completó.

ballet2.jpg

>> Reprogramación para el martes

La producción del espectáculo del Ballet de San Petesburgo informó que por razones administrativas surgidas en la aduana de Paso de los Libres para el traslado de la máquina que produce el hielo, la función prevista para hoy en el teatro El Círculo se realizará el martes 21 de mayo. La compañía se encuentra de gira por Latinoamérica y ya se presentó en las capitales de varios países de la región, como Colombia y Brasil, entre otros.