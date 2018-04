"Apostamos a los autores de buena pluma y buena música"

"Rosario es un bastión importantísimo de la música y para nosotros será nuestro primer desembarco, ya que siempre le pegamos en el palo". Quien habla y se entusiasma como un chico es Alfredo Romero, el director y arreglador del riojanísimo grupo vocal Aguablanca que hoy, a las 21, estará estrenando el Primer Ciclo de Grupos Vocales "En voz y en canto", que organiza el Centro Cultural Parque de España.

El ciclo continuará luego el viernes 15 de junio con la presentación del Cuarteto Karé, de Rosario; para el sábado 11 de agosto está prevista la presentación del grupo vocal Quinta Copla, de Santiago del Estero, mientras que el cierre de este primer ciclo estará a cargo del grupo Enarmonía, de Posadas, que actuará el sábado 6 de octubre.

En declaraciones a Escenario, Romero se refirió a la historia del grupo y comentó que "nacimos hace 16 años con una formación distinta a la actual y creo que hoy hemos logrado la mejor versión. Yo crecí escuchando grupos vocales junto a mi papá, que me pasaba esa clase de música en un viejo tocadiscos. Los Nocheros de Anta, Los Arroyeños, Los Huanca Hua, eso me encantaba. Me llamaban la atención las polifonías, y después descubrí qué era un contracanto o las onomatopeyas. Hoy seguimos apostando a crecer pese que al mercado discográfico no les interese lo vocal".

Romero aseguró que las expectativas sobre el show "son muy grandes y las mejores". "Somos un grupo vocal que busca bucear por los años 60 y 70, cantando a los autores de buena pluma y buena música. Los de La Rioja y del resto del país. Aunque siempre puede haber una sorpresita. Zambas, vidalas, chacareras y algunos otros ritmos más, por ahí va nuestro rumbo. Y esperemos que la gente de Rosario, que tuvo el privilegio de escuchar a la Trova, nos acompañe".

Aguablanca tiene un recorrido muy rico en el universo vocal argentino. Porque no sólo logró editar cuatro discos -"Entre acordes y sueños" (2003/2004); "Cielo de serenata" (2007); "Sin mirar atrás" (2011/2012) y "Viejo corazón" (2014)-, sino porque además fue grupo vocal Revelación del Festival de Cosquín en 2007. Además, son uno de los conjuntos emblema de los Encuentros Nacionales de Grupos Vocales.

Los grupos vocales tuvieron su época de oro en la década de los 60 y los 70, cuando las grandes compañías discográficas fijaban su mirada en esos conjuntos que mostraban al cancionero popular argentino y latinoamericano desde lo vocal. Después, la sangrienta dictadura del 76 marcó un quiebre para muchos de esos conjuntos a los cuales las listas negras dejaron casi en el olvido.

"Hoy, uno de los objetivos es luchar contra la falta de difusión. Pero el movimiento de grupos vocales en el país aguanta, se junta en los Encuentros Nacionales, encuentra espacios alternativos. Somos una especie de locos que se resiste a morir. Es que hay gente que sigue confundiendo a un grupo vocal con un coro y nada que ver, si bien hay mucha conexión. Creen que el canto vocal es algo para intelectuales, algo difícil de entender. Y en definitiva lo que van a escuchar es folclore, sencillo, que puede gustar o no, como cualquier hecho artístico, pero que lejos está de ser elitista", comenta al respecto Romero.

El grupo Aguablanca está integrado por Flavio Cortez (primer tenor, guitarra, charango, aerófonos), Juan Manuel Sánchez (segundo tenor), Daniel Quintero (barítono, percusión, viola), Alfredo Romero (barítono bajo, guitarra, arreglos) y Cristian Machado (bajo), con Nahuel Minué en los teclados.