Desde su primera participación en esta edición del Bailando, Marcelo Tinelli le dijo a Cinthia Fernández que quería conocer a su novio, Martín Baclini, con quien está en pareja desde principios de año. Sin embargo, por diferentes motivos, el joven empresario rosarino no se podía hacer presente.

Hasta anoche que al fin sucedió el encuentro. Lo primero que le pidió Tinelli cuando lo vio, como era de esperarse, era que mostrara sus abdominales. Él, muy suelto ante las cámaras, no dudó y se levantó la camisa. "Hago entre 100 y 120 abdominales por día", confesó.

"¿Es muy demandante Cinthia desde 'ese' lugar?", le preguntó el conductor, curioso sobre la intimidad de la pareja. "¿Estás a la altura?", quiso saber. Él sonrió y, con humildad, respondió: "A veces sí, a veces no".

Cinthia Fernandez y Martin Baclini



A su ingreso, Cinthia Fernández se rió por las declaraciones de su pareja y aclaró: "Está bien que me quiera hacer quedar como una reina, pero a las cinco de la mañana me hace 'tuc, tuc'... Se acuesta a las diez entonces a las cinco de la mañana me dice 'hola, que tal, buen día'".

"Estamos en un momento de mucha pasión... Yo no me puedo dormir a las dos de la mañana porque es el único momento que tengo libre, entonces a esa hora me pongo a pensar ideas para acá (por el Bailando) y él me quiere matar, te juro", dijo la bailarina, quien confesó que cuando su pareja está en Buenos Aires duermen juntos "casi todos" los días.

Al finalizar su coreografía, fue consultada por Ángel de Brito sobre su relación con su ex pareja, y ella confesó que el futbolista tiene deudas por la cuota alimentaria de las tres hijas que tienen en común: "No lo voy a demandar pero es un juicio por alimentos. Saben cómo me manejé desde principios de año con este tema y estoy pasando momentos bastante difíciles porque estoy sola con todo y tengo mucho estrés".

"No me quejo porque gracias a Dios tengo dos laburos y eso me permite darles lo mejor a mis nenas y no es fácil. Me está pasando (dinero) pero no cumple con lo mínimo que estaba cumpliendo, por eso el abogado decidió hacer juicio de alimentos, eso es lo que todos los abogados hacen. No vengo a hablar mal de él, no me interesa", aseguró.