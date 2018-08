La semana pasada, Mariano Martínez sorprendió al revelar que sufrió violencia de parte de una actriz que se excedió con los golpes durante una escena.

El momento fue tan brusco, según el actor, que hasta sufrió sordera temporaria de un oído. No quiso revelar el nombre de la mujer ni de la ficción, así que enseguida comenzaron las especulaciones sobre quién había sido la culpable.

Una de los nombres que trascendieron fue el de Julieta Ortega, que compartió cartel con Martínez en "22, el loco".

"Me contaron que dijeron mi nombre, pero no soy yo. Pero me parece que el que lo tiene que aclarar es él (por Mariano)", afirmó Julieta a Primiciasya.com