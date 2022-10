Apareció el padre de L-Gante y dio fuertes declaraciones: "la madre me estaba falseando"

El padre del cantante no tiene vínculo con su hijo desde que el chico tenía cinco años. Aseguró que se enojó con Elián cuando lo escuchó en televisión hablando del él con "desprecio"

Ahora, un nuevo condimento se suma a su historia, porque apareció en la televisión quien dice ser su padre biológico. Porque Elián se crio con su madre, pero con su padre no tiene vínculo y están distanciados desde que el cumbiero tenía 5 años.

El hombre en cuestión se llama Miguel Ángel Prosi y el móvil de Socios del Espectáculo fue a buscarlo. Prosi se mostró más que disponible para contar su versión de la historia. "A partir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más", comenzó diciendo el progenitor del cantante.

L-Gante había salido a decir hace un tiempo que el padre solo se había acercado a él porque ahora es famoso. "Lo escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y, yo no soy de hablar. Ese desprecio, no sé cómo dijo, 'ese hombre' o 'ese tipo'. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo", comentó Miguel Ángel Prosi.

"Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo 'papá'. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso. Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo", explicó el padre del cumbiero.

Prosi también contó que cuando los escuchó hablar "con ese desprecio" se dio cuenta de que "la madre me estaba falseando" y dejó de llamar a su hijo, quien tampoco volvió a establecer contacto con su padre.