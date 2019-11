Carolina "Pampita" Ardohain pasó un mal momento con su novio Roberto García Moritán que incluso la llevó a expresar su decepción por la reacción de su futuro marido.

Pampita fue invitada al show de Tini Stoessel pero no imaginó que para llegar a la platea iba a tener que pasar por una sala de prensa llena de periodistas, sin vallas de por medio.

La modelo ingresó al lugar de la mano junto a su futuro marido, pero ante el caos de la prensa terminaron separándose. "Pará que busco a alguien de la organización porque todo es muy incómodo, no lo puedo creer", le dijo la modelo a Alejandro Guatti, cronista de "Intrusos". Ya más tranquila y con Moritán lejos de los periodistas, la jurado del Bailando contestó las preguntas de la prensa.

"Es la primera vez que viene Roberto, pensé que era distinto. Pero bueno, es así. Así que, que salga como salga", comentó respecto a la organización.

Embed

"No me enoja, me preocupa porque no quiero que esté incomodo, con una cámara acá pegada hasta que empiece el show", agregó.

Después del testimonio de Pampita, Guatti encontró a García Moritán en un costado del salón. "¿Qué te parece todo esto, lo que se genera? No estabas acostumbrado", indagó. Roberto le pidió que sólo sea una pregunta y contestó: "Me incomoda un poco. Carolina genera mucho esto, mucho. ¡Todo esto! No me esperaba tanto. Gracias".