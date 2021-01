Anya Taylor-Joy da vida a "Emma", un personaje clásico de Jane Austen

Actrices como Gwyneth Paltrow y Kate Beckinsale ya han interpretado a Emma, pero Anya Taylor-Joy no se basó en ninguna de estas interpretaciones. “Lo cierto es que no había visto nunca esas adaptaciones de la novela, y no quise hacerlo ahora porque pensé que me pondría los nervios de punta”, dijo la actriz a la revista Vogue. “Esta Emma es incisiva y satírica”, afirmó. “La escritura de Austen es muy ingeniosa, inteligente y divertida hasta el punto de provocarte carcajadas. Recuerdo decirle a un amigo que estaba filmando una comedia que es una película de época. Y su respuesta fue «¿Qué hay de divertido en eso?». La gente tiene esta idea preconcebida sobre las películas de época, ¡están en un pasado tan lejano que creen que es ciencia ficción! Estos personajes siguen siendo individuos complicados y con defectos, la única diferencia es que llevaban corsé”, explicó.