Anunciaron los participantes del Bailando por un Sueño

Marcelo Tinelli y su equipo de productores trabajan a contrarreloj para terminar de formatear el programa Bailando por un Sueño y así tener todo dispuesto para el inicio del ciclo de este año, el que estará supeditado al desarrollo del aislamiento social y obligatorio que dispuso el gobierno nacional en el marco de la pandemia del coronavirus.

En este contexto, avanzaron considerablemente para definir a las figuras que participarán en la pista del tradicional programa, y resolvieron que el encargado de anunciar los nombres fuera el periodista Angel De Brito, quien es además uno de los habituales integrantes del jurado del reality.

Por eso De Brito hizo el anuncio hoy en su programa Los Angeles de la Mañana, quien también detalló que la fisonomía del Bailando en su comienzo será diferente ya que no tendrá ni público ni los familiares y amigos de los participantes por la cuarentena. "Habrá una pareja bailando por programa porque va a haber otros contenidos. El jurado va a estar separado, no habrá familias y sólo estará el coach. En el primer ritmo, disco, no hay teléfonos por la situación, sólo puntajes que se sumarán con el segundo ritmo y allí recién se verá que parejas van al teléfono con el puntaje total"

Tras descartar las presencias de Stefi Roitman y Thelma Fardin, y dudar sobre la participación de Noelia Pompa, el periodista dio la nómina de los que ya están confirmados como participantes:

Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Dalma Maradona, Anita Martinez, Bicho Gómez, Cinthia Fernández, Martín Baclini, el futbolista Claudio "Turco" García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Leo Ferro, Nico Occhiato, Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, Marcos "Chino" Maidana, Débora Plager, Las Trillizas de Oro, Viviana Sacone y Alessandra Rampolla.