Antonio Laje y María Belén Ludueña dieron por superado el escándalo por maltrato

"Yo di vuelta a la página, creo que fue una muy buena experiencia, imaginate que termina con este reconocimiento, así que todo positivo. Nosotros somos compañeros de canal, nos vemos casi todos los días", dijo Ludueña al recibir la estatuilla como mejor periodista femenina por su trabajo en el noticiero matutino, quien en el momento de agradecer por el premio no dudó en incluir a Laje en su discurso.

"Gracias a Buenos Días América, a toda la producción de ese gran programa, se merecen el Martín Fierro, a mis compañeros, a Antonio, gracias también por este premio", dijo la novia del político Jorge Macri, con quien se casará en noviembre.

"Estoy supercontenta de poder disfrutar de este premio, no me lo esperaba, yo decía bueno, ya estar nominada es un montón, pero cuando estás acá, competís porque te lo querés ganar. Ahora lo tengo, me lo llevo a casa", sostuvo la actual compañera de Guillermo Andino en el noticiero del mediodía de América.

Al ser consultada por su relación con Laje tras la polémica que la llevó a renunciar el año pasado del programa Buenos Días América, la conductora explicó: "Estuvimos sentados en la mesaza; las cosas están bien. Le agradecí a Antonio también porque es el conductor del programa, el que maneja a todo el equipo y esto es por haber estado ahí, así que merece también ese reconocimiento".

Historia de una acusación

El 26 de noviembre de 2021 María Belén Ludueña rompió en llanto al despedirse de Buenos Días América y Buenos días América Extra (A24 y América TV). Antonio Laje tomó la posta por ella y explicó la situación.

"No me podía ir sin llorar porque yo realmente soy así, soy muy sensible. Quiero agradecerles a todos... realmente soy así. Este es mi último día, son sensaciones encontradas", alcanzó a decir antes de romper en lágrimas. Laje tomó la palabra y aclaró: "Belén se va de vacaciones anticipadas. Yo les voy a contar algo también. En el canal van a haber muchos cambios. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones y en enero tiene que hacer el noticiero de las 19 horas en América Noticias", dijo, y agregó: “Vas a seguir trabajando en estos mismos estudios”.

Sin embargo, Ludueña puso en duda lo dicho por Laje: "Eso igual no está definido todavía". "Vas a seguir en el mismo estudio, acá, pero esto es un día a día...", insistió el conductor de BDA.

Días más tarde, Ángel de Brito no tuvo filtro a la hora de referirse a la abrupta y sorpresiva salida de María Belén Ludueña de Buenos Días América y habló de maltrato mientras la conductora salía al aire en La Noche de Mirtha (El Trece).

Luego de eso, comenzaron a surgir muchos rumores de maltrato en torno a Laje, quien, acuciado por algunas denuncias mediáticas, en un momento utilizó el programa para pedir disculpas y se refirió a su nivel de exigencia.

El conductor sufrió también las consecuencias en su vida privada por haber quedado en el ojo de la tormenta por este tema, aunque ahora el temporal parece haber quedado atrás para Laje y también para María Belén Ludueña, quienes compartieron la alegría de los Martín Fierro.