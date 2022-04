Antonela Roccuzzo y Wanda Nara reaccionaron a un posteo de la ex de Rodrigo De Paul

Las esposas de Lionel Messi y Mauro Icardi le expresaron su apoyo en Instagram a la ex del futbolista tras confirmarse el noviazgo con Tini Stoessel

Antonela y Wanda no se quedaron al margen y apoyaron a Camila Homs a través de las redes sociales.

El nombre de Camila Homs está en boca de todos y esto sucedió luego de que se confirmara el romance entre su ex y padre de sus hijos, Rodrigo De Paul, y la cantante Tini Stoessel. La noticia no hizo otra cosa que aparecer en todos los medios y si bien Camila dejó en claro que no quiere expresarse y solo piensa en sus hijos, una publicación en su cuenta de Instagram motivó a que algunas esposas de futbolistas reaccionaron brindándole mensajes de apoyo y elogios.