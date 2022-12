Anto Pane dijo que Icardi le ofreció plata a L-Gante para que dejara a Wanda 

Antonela Pane , la joven que fue fotografiada en un boliche besándose con L-Gante , hizo una inesperada revelación sobre la relación del cantante de cumbia, Wanda Nara y Mauro Icardi . Su revelación sacudió el planeta mediático, no solo por los sorprendente sino también porque, más allá de que es difícil de constatar, no dejaría dudas sobre el estado de la relación del delantero rosarino y su esposa.

En declaraciones a "LAM", el programa de chimentos que conduce Ángel de Brito por América, contó que conoce a L-Gane desde hace tiempo y que alguna vez se dieron un beso. “Ahora retomamos porque quedó algo pendiente”, señaló y dejó flotando en el aire que le gustaría que el romance continúe. No obstante, las posibilidades de que vaya más allá de una noche de fiesta son difíciles.

Embed

Consultada sobre si el cantante sigue con Wanda, la joven no fue contundente, pero puso en duda la relación. “No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”, comentó la joven, y tiró la bomba: “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”, disparó.

Anto Pane.jpg

Ante este comentario, las "angelitas" le apuntaron que tiene un parecido físico con Wanda. Y ella no lo negó. “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”, comentó Anto, quien reveló que habían tenido un cruce hace tiempo y que ahora lo retomaron "porque quedó algo pendiente". Y confesó: “Es divino, tiene mucho sex appeal, es chongo. Es superrespetuoso y educato, pero arranca... tiene eso de barrio que te agarra y...”.