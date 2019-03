Carolina "Pampita" Ardohain ya se mostró en público con su nuevo novio, Mariano Balcarce. Fue en una fiesta en la que estuvieron juntos.

A menos de dos meses de haberse separado de Pico Mónaco, la modelo blanqueó el romance y en un video grabado por Fabián Medina Flores se los vio bailando y besándose en una fiesta de un reconocido arquitecto.

"El pibe es una bomba. Lo vi y me sorprendió. Supereducado, y me hizo una observación sobre algo que yo tenía puesto. Muy atento, me trajo dos copas porque no había tomado nada", aseguró el estilista en "Los ángeles de la mañana".

Angel de Brito mostró las imágenes y contó un supuesto acuerdo que Pampita hizo con Mónaco. "Pampita blanqueó muy rápidamente su relación con Mariano Balcarce, parece que esto era un acuerdo con su ex pareja: que Pico no salga a mostrar ninguna chica hasta que Pampita consiga nuevo novio, y estuvo en una fiesta a los besos, mostrado por ella, es decir que ya lo querían blanquear", comentó.

Balcarce tiene 32 años, es creador de una fiesta de rock y motos, tiene emprendimientos gastronómicos y es padre de una nena.