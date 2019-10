Años de cocaína y amantes descartables

Elton John es muy claro y explícito cuando se refiere a sus años de excesos. "La cocaína me convirtió en un monstruo", afirma el cantante en uno de los extractos de su autobiografía. "Comencé a tomar cocaína en 1974. Me gustó cómo me hizo sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, que no me sentía tímido o intimidado, que podía hablar con cualquiera", relató. "Había algo más en la cocaína que la forma en que me hizo sentir. La cocaína tenía cierto prestigio al respecto. Estaba de moda y era exclusiva. Tomarla fue como convertirse en miembro de una pequeña camarilla de élite, que secretamente se entregaba a algo peligroso e ilícito. Es patético, pero eso fue realmente lo que me atrajo. Me había vuelto exitoso y popular, pero nunca me sentí genial", confesó.

Su vida amorosa también estaba en picada al ritmo la cocaína. "Además de tomar drogas mi vida personal fue, más o menos, un desastre", asegura sin tapujos. "Me enamoraba de hombres heterosexuales todo el tiempo, perseguía lo que no podía tener. A veces continuaba durante meses y meses esa locura de pensar que era el día en que recibiría una llamada telefónica de ellos diciendo «Oh, por cierto, te amo», a pesar de que te dijeron «nunca va a suceder», escribió. "A veces veía a alguien que me gustaba en un bar gay y, antes de hablar con él, me enamoraba irremediablemente, convencido de que era el hombre con el que estaba destinado a compartir el resto de mi vida. Y les decía: «Tenés que renunciar a lo que estás haciendo, salir a la ruta, volar alrededor del mundo». Les compraba relojes, camisas y autos pero no tenían motivos para estar conmigo. Después de tres o cuatro meses terminaba aburriéndome con ellos. Luego conseguía que alguien más se deshiciera de ellos por mí y comenzaba de nuevo. Fue un comportamiento absolutamente terrible: me gustaba que uno saliera al mismo tiempo que el nuevo llegaba", reconoció.