Anitta, la cantante de Río que triunfa en el mundo

Pero el talento de Anitta va más allá de su voz, y en el último tiempo ha hecho viral, gracias a sus dotes de bailarina, un desafío en las redes que puso a todo el mundo a bailar. El "Anitta Challenge" se suma al éxito de su sencillo "Envolver", el más escuchado en YouTube, con una sensual coreografía que se replica en todos lados.

Así fue como la cantante de Río de Janeiro ha logrado posicionarse en la cima de la música y es actualmente una de las personalidades brasileras más influyentes del momento.

Una infancia cantando en la iglesia

Conocida por su nombre artístico Anitta, Larissa de Macedo Machado nació en Río de Janeiro el 30 de marzo de 1993. Es la hija menor de Miriam Macedo y Mauro Machado, y hermana menor de Renan Machado. Larissa lleva el apellido de su madre antes que el de su padre, según una tradición brasilera, aunque fue su madre quien crió a ella y a su hermano sin ayuda del padre.

Anitta creció en un barrio humilde de Río de Janeiro. A la edad de 8 años comenzó a cantar en el curso de catecismo de la Iglesia de Santa Luzia de su barrio. Tiempo después, gracias a la influencia de sus abuelos maternos, Pedro y Glorete, la pequeña logró entrar al coro de la iglesia.

Cuando tenía 11 años, Anitta consiguió obtener un subsidio al cual aprovechó para tomar clases de inglés. Durante su adolescencia también recibió clases de danza y asistió a una escuela técnica de Río, de la que salió con un diploma de un curso de administración.

Primeros pasos en YouTube

Cuando tenía 16 años, en el momento en que terminaba sus estudios en la escuela técnica, Anitta publicó en YouTube vídeos grabados por ella misma en su casa, en los que cantaba y bailaba. En 2010, el productor Renato Azevedo vio uno de esos vídeos y le gustó, por lo que se puso en contacto con ella y la presentó a Furacão 2000, un equipo de producción independiente de funk carioca, del cual era miembro.

En la productora hicieron una prueba para certificar las habilidades vocales de Anitta, así como también una prueba que consistía en bailar sobre zapatos de taco aguja. Habiendo comprobado que tenía lo necesario, firmaron un contrato discográfico y en ese mismo año Anitta lanzó su primera canción en las estaciones de radio de Río de Janeiro, el sencillo promocional "Eu Vou Ficar".

Anitta - Eu Vou Ficar (Audio)

Fue por entonces que la emergente artista decidió adoptar un nombre artístico, el cual fue inspirado por el personaje de Anita en la serie de televisión de Rede Globo, "La presencia de Anita". Con asistencia de su productor, la artista modificó levemente el nombre y finalmente quedó rebautizada como Anitta.

Sencillo debut y primer contrato discográfico

En junio de 2012, Anitta dejó Furacão 2000 cuando la empresaria Kamilla Fialho se ofreció a ser su mánager. Fialho la contrató con la compañía K2L Entertainment. Al mes siguiente, el 6 de julio de 2012, la cantante lanzó su sencillo debut "Meiga e Abusada". El videoclip, dirigido por Blake Farber, grabado en Las Vegas e inspirado en Katy Perry, se lanzó a mediados de diciembre del mismo año.

Debido al éxito de su primer sencillo, Anitta firmó un contrato de grabación con Warner Music Group. El 16 de abril de 2013 lanzó "Show das Poderosas" como el segundo sencillo de su álbum de estudio debut, y pocos días después publicó un videoclip de la canción. La canción alcanzó el puesto número 2 en la lista musical Billboard Brasil Hot 100 Airplay.

Show das Poderosas (Clipe Oficial) - Anitta

Tan solo seis meses después, la artista se embarcó en su gira musical "Show das Poderosas Tour" por Brasil, aunque también comenzó con sus primeras presentaciones en ciudades estadounidenses como Orlando y Miami, y también llegó a Europa con sus shows en España.

Su álbum debut Anitta fue publicado el 3 de julio de 2013 e ingresó en la posición número uno en Brasil. El disco figuró como el quinto álbum más vendido en Brasil en 2013, y su sencillo "Zen" fue el primero en alcanzar el puesto N.º 1 de la Billboard Brasil Hot 100 Airplay.

Anitta llega toma sus propias riendas

La cantante lanzó su segundo álbum de estudio el 3 de junio de 2014 y lo llamó “Ritmo Perfeito”. Este último entró en el puesto número 2 en Brasil. Sus sencillos más destacados son: "Cobertor", "Na Batida", “Ritmo Perfeito” y "No Meu Talento".

Pero la artista no se encasilló sólo en su música: ese mismo año, Anitta hizo su debut actoral como "Helena Boccato" en la película de comedia "Copa de Elite", una sátira de éxitos brasileños con el foco puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2014 , que fue organizada por Brasil.

PÍLULA ANITTA - Copa de Elite

En 2014, una versión un poco más madura de la cantante decidió romper su relación con K2L Entertainment tras haber acusado a Fialho de desvío de fondos por una cantidad de 2.5 millones de reales brasileños. Fue entonces que decidió manejar ella misma su propia carrera. Anitta abrió una empresa llamada Rodamoinho Produções Artísticas, que pasó a ser la compañía administradora oficial de su carrera.

Un año después, ya bajo su propia dirección de producción, Anitta saca su tercer álbum de estudio, "Bang!". El álbum debutó en el puesto número tres en Brasil. También debutó como presentadora de televisión en la tercera temporada del programa "Música Boa Ao Vivo" de Multishow. Ya teniendo más relevancia en la escena artística del momento, la cantante apareció en una remezcla de la canción "Ginza", del cantante J Balvin, lanzó un sencillo titulado "Sim ou Não" con el cantante colombiano Maluma, y actuó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 junto con los cantantes Caetano Veloso y Gilberto Gil.

J. Balvin - Ginza ft. Anitta (Remix)

De Brasil al mundo

En 2017, la cantante se enfocó en el proyecto "Checkmate", que constituyó un plan para colocar a Anitta en el mapa internacional no como una artista revelación o emergente sino ya como una figura consolidada. El proyecto contó entonces con una serie de canciones realizadas en colaboración con grandes nombres de la industria musical latina e internacional.

El EP está compuesto por sencillos lanzados por la cantante durante septiembre y diciembre de 2017, que en total son cuatro: “Will I See You”, realizada junto al productor Pool Bear, “Is That For Me” junto al DJ Alesso, “Downtown” el éxito con J Balvin y “Vai Malandra” con los artistas Tropkillaz , MC Zaac , DJ Yuri Martins y Maejor.

Anitta & J Balvin - Downtown [Official Music Video]

Sin descuidar su paso por la televisión, en abril de 2018 debutó su nuevo programa de televisión en Multishow titulado "Anitta Entrou no Grupo". Además, en julio de ese mismo año lanzó otro éxito, “Medicina”. En noviembre publicó una EP multilingüe titulada "Solo", que tiene tres canciones en diferentes idiomas, entre ellas "Veneno" y "Não Perco Meu Tempo".

Kisses y Versions of Me, éxitos discográficos

El 5 de abril de 2019, se lanzó el cuarto álbum de estudio de la cantante, titulado "Kisses". Fue su primer álbum visual y trilingüe. En los Estados Unidos, el álbum alcanzó la posición N.º 4 en la lista Latin Pop Albums y el N.º 16 en las lista Top Latin Albums.

También realizó dos colaboraciones muy importantes. El 14 de junio, Madonna lanza "Madame X", un disco en donde Anitta participa en el tema "Faz Gostoso". Más tarde ese año, Major Lazer vuelve a trabajar con la cantante de Río, per esta vez en "Make It Hot".

Anitta feat. Cardi B & Myke Towers - Me Gusta [Official Music Video]

Su quinto y más reciente disco, “Versions of Me”, fue publicado el 12 de abril de 2022 bajo el sello de Warner. Antes del lanzamiento, Anitta había sacado una serie de sencillos con los que se relanzaba internacionalmente. Se trata de las canciones "Me gusta", con Cardi B y Myke Towers, "Girl from Rio", "Faking Love", con Saweetie, "Envolver" y "Boys Don't Cry". Es su segundo álbum de estudio trilingüe.

Records, festivales y challenges de Tik Tok

La presencia de Anitta ha logrado llevar a la música pop de Brasil a todo el mundo. Después de convertirse en la canción más escuchada en el mundo, el éxito "Envolver" se convirtió en el videoclip más visto de YouTube, con más de 163 millones de visualizaciones según lo informó la plataforma.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCa3IoyUg39W%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKnzrbs0cPBRABLGi5sYlPkmMEOCs2zEECaTYa6FEwwubVZCHjS49s5eWgZCLhAtLR2CW23BHLCzRUoC1FWlN0AO8ZA7ZBlbiYdialMxy9BRvsW0j5OUmXrj5nwsjZA1kLzIJ5nk7zOqjURoUilYVy4KSafYtKYfYyeCfzZAjjP6ZCxXcZA9EWQZD View this post on Instagram A post shared by Anitta (@anitta)

De dicha canción nació el “Anitta Challenge”. Se trata de un desafío que se viralizó tras un baile muy sensual que hizo la cantante con su canción “Envolver”. Anitta creó una coreografía muy sexy que rápidamente fue adoptada por todos y difundida en todas las redes. A modo de imitación como también parodia, el sencillo ha circulado mundialmente y ha invitado a todos a bailar.

Hace poco, la cantante volvió a presentarse en Estados Unidos, en esta ocasión para brindar al masivo público del festival Coachella una sorprendente presentación. En ella sonó, por supuesto, su éxito global "Envolver".

Anitta - Onda Diferente - Live at Coachella 2022

Los romances de la chica de Río

Entre 2017 y 2018, Anitta estuvo casada con Thiago Magalhães, de quien se separó a menos de un año de matrimonio. De acuerdo al periódico brasileño O Día, en los últimos años Anitta estuvo en una relación con un empresario norteamericano, heredero de una fortuna que construyó su padre y que está valorada en 6 mil millones de dólares.

Michael Chetrit es el hombre en cuestión, quien vive en Nueva York y es cofundador de Chetrit Ventures, una firma que se enfoca en inversiones de riesgo y que pertenece a su familia desde el año 2018. El amor no prosperó y no se supo más nada del empresario.

Tiempo después, Anitta confesó que había tenido algo más que una relación laboral con el colombiano Maluma, pero mas allá de aquel pequeño detalle, no se sabe otra cosa sobre el vínculo entre los artistas.

Anitta feat. Maluma - Sim Ou Não (Official Music Video)

Finalmente, en una reciente entrevista en el programa de Jimmy Fallon, la cantante reveló que, debido a su apretada agenda de trabajo que la lleva a viajar constantemente, encontró una manera diferente para seguir relacionándose sentimentalmente sin limitarse a tener que volver a visitar a un novio. En la nota, Anitta dijo: "A ver, visito muchos países. Ayer estaba en Brasil, el día anterior en Los Ángeles... Necesito opciones", y así explicó que se ha conseguido un amante en cada ciudad que visita.

Entre aquellos hombres destacó un deportista de Estados Unidos, del cual no reveló su identidad.