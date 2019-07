"La vida secreta de tus mascotas 2", traviesas criaturas

Calificación: ***. Dirección: Chris Renaud y Jonathan Del Val. Género: Animación. Salas: Cines del Centro, Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase, Village.

Los desórdenes de conducta de las mascotas que se popularizaron con el reality “El encantador de perros” ahora son el leit motiv del filme animado “La vida secreta de tus mascotas 2”. El hámster que da vueltas infinitas en su rueda hacia ningún lugar, el gato que le lleva palomas muertas a su dueña a la que “nada le es suficiente” o el perro que se pone ansioso cuando se va su dueña llegan al consultorio del Dr Francis donde tratarán sus obsesiones.

El perrito protagonista, Max, debe superar los cambios en el hogar: su dueña Katie tiene un bebé y cambian las prioridades del hogar. La familia decide dejar Nueva York para instalarse en una granja, donde las mascotas descubrirán un nuevo mundo. Otros de los personajes entrañables de esta saga que reaparecen son las gatas Gidget y Chloe y el conejo Snowball. Ellos vivirán aventuras que despiertan la risa y la ternura de los más chicos, y de los adultos también.

El filme dirigido por Chris Renaud, responsable de las dos primeras entregas de “Mi villano favorito” logra cautivar al espectador con sus aventuras, las imágenes coloridas y los diálogos repletos de ternura e inocencia.

Por Luciana Boglioli

"Spiderman: lejos de casa", crecer y hacerse héroe

Calificación: Intérpretes: Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson y Jacob Batalon. Dirección: Jon Watts. Género: Aventuras. Salas: Nuevo Monumental, Hoyts, Showcase y Village.

Todavía no alcanzamos a recuperarnos de los fuegos de artificio (éxito más marketing) de “Avengers: Endgame” que ya tenemos encima la siguiente película de Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): “Spider-Man: lejos de casa”. Es un fenómeno imparable. No da descanso. Y esta tercera versión de la saga del Hombre Araña también promete ser un éxito. ¿Cómo lo hacen? Es simple, es una fórmula. Pero no puede fallar ni por un gramo en ninguno de sus ingredientes. Al pie de la letra, con precisión matemática. Y hasta las sorpresas tienen que entrar en el cálculo.

“Spider-Man: lejos de casa” cumple con esta premisa, y sin brillar le alcanza para ser sumamente entretenida: los pasos de comedia funcionan en su mayoría, las secuencias de acción son impactantes, el protagonista transita un arco dramático creíble, los personajes secundarios están bien delineados y hay una fuerte conexión con la familia de superhéroes de Marvel. Al igual que en su antecesora, “Spider-Man: de regreso a casa”, acá está muy bien logrado ese tono de comedia estudiantil con referencias al cine de John Hughes de los 80. Peter Parker quiere ser un adolescente normal (y aquí se va con sus compañeros de viaje a Europa), pero también siente la responsabilidad por su poder y por el legado de Tony Stark. Ese conflicto atraviesa casi toda la película, mientras otro superhéroe (Misterio) acude en ayuda de Spider-Man (o al menos parece ayudarlo).

Para no spoilear no hablaremos del villano, pero sí se puede decir que esta vez el malvado de la película no está a la altura. Le faltan matices y desarrollo. Su historia de venganza no es convincente. Otro punto flojo son las múltiples referencias a otros filmes de Marvel. Claro que aquí se responden algunos interrogantes que quedaron colgando en “Endgame”, y eso forma parte de la narración serial, pero tantos guiños para los fans en pequeños detalles ya aburre. Como ocurre siempre en el UCM, no hay que irse del cine antes de que terminen los créditos: la primera escena que aparece entre los títulos de cierre es realmente jugosa.

Por Carolina Taffoni

"Ricordi?", el mejor pasado es el editado

Calificación: *****. Intérpretes: Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldoy, Camilla Diana y Anna Manuelli. Dirección: Travis Knight. Género: Ciencia ficción. Sala: Cines del Centro.

El director italiano Valerio Mieli ubicó su ópera prima “Ricordi?” en un cruce entre el clima onírico de Terrence Malik en “El árbol de la vida”, la experimentación de la Nouvelle Vague y el intimismo de Richard Linklater en el díptico “Antes del amanecer”-”Antes de la medianoche”.

“Ricordi?” es ante todo un riguroso trabajo de montaje de los retazos de memoria, real o editada y embellecida por el tiempo, que van formando la trama de esta historia de amor, desamor, conflictos y reencuentros, tanto entre los dos protagonistas como los que evocan el pasado y funcionan como justificativo de decisiones, reacciones y personalidades más o menos taciturnas, complejas o simples.

Mieli altera permanentemente el marco temporal de esta historia de amor con una puesta en escena y una dirección de arte que recorre treinta años, una complejidad técnica que el director evita dejar en evidencia para no distraer al espectador y unas locaciones en sintonía con el clima de ensueño de algunos tramos que van desde el parque de Bomarzo a pequeños pueblos medievales y una exquisita banda de sonido que incluye desde Bach y Debussy hasta “Taquito militar” y “Tanguera” de Mariano Mores, entre otros temas.

Por Rodolfo Bella