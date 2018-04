Aníbal Fernández declaró su fanatismo por Alfredo Casero

"Soy fanático de Alfredo (Casero). Cuando hizo Sólo para entendidos lo vi doce veces. Me sé todas las canciones", dijo el exfuncionario kirchnerista. Y hasta se animó a citar las primeras líneas de la Marcha del Dr. Vaporeso, uno de los hits creados por Casero en la época de Cha Cha Cha.

"El tiene toda la libertad para decir lo que se le antoja y no porque se la de yo, sino porque es intrínseca a su persona. Y a mi no me invalida ni me quita la admiración que siento por él", afirmó Aníbal Fernández.

Anibal y su admiración por Casero



Desde hace algunos años, el actor y humorista Alfredo Casero se convirtió en uno de los críticos más filosos del kirchnerismo. A través de Twitter, solía expresar su disgusto con la gestión de Cristina Fernández. Anoche el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández reconoció que, pese a sus diferencias políticas, es un fiel admirador de la obra de Casero, al punto que uno de sus espectáculos lo vio doce veces.