Angelina Jolie mostró por dentro su mansión de 25 millones de dólares

La actriz reflexionó sobre su separación del actor durante la entrevista. “Los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo. He pasado por algunas cosas. Estoy tratando de tener esperanza”, expresó.

“Es un viaje, pero no estoy ahí, aún no he llegado. Aunque me gusta ser mayor. Me siento más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque porque mi mamá no vivió mucho, así que hay algo sobre la edad que se siente como una victoria en lugar de una tristeza para mí”, admitió la intérprete estadounidense que desde su separación del actor, de 57 años, aún no se ha mostrado nuevamente en pareja.

La estrella (45) añadió además que no le pesa el paso del tiempo y que está deseando llegar a los cincuenta, edad en la que cree que “dará lo mejor de sí” pese a las burlas de sus hijos. “Hubo un día en que yo era una estrella de acción y ahora mis hijos me dicen que me baje del columpio porque me puedo lastimar”, bromeó en su entrevista a la revista que la tiene en la nota de portada bajo el título “En casa con Angelina Jolie”.

La actriz, que será parte de “Eternals” con Richard Madden y Salma Hayek, indicó que siempre le gustó estar en movimiento, por lo que la cuarentena fue un gran proceso de adaptación en el que sus seis hijos la ayudaron mucho. “Somos un gran equipo”.

“Entramos en la pandemia después de salir del hospital con Zahara, y estábamos tan felices de que ella estuviera bien que comenzamos el encierro en un estado mental diferente”, explicó la actriz desde su mansión de estilo renacentista italiano, ubicada en el exclusivo barrio Los Feliz, que fue construida en 1913 y está llena de historia de Hollywood.

“Pero también han ocurrido otros puntos de inflexión en sus vidas: Pax empezó su último año en el instituto, pero no puede disfrutar de todo lo que es ser un adulto; Zahara consiguió su carné de conducir, pero las clases las tuvo que hacer con el tapaboca. No salió como imaginábamos. Eso sí, los cumpleaños siguen, y creo que para muchas personas esto nos hizo sentir muy humanos, todos juntos. De alguna forma es algo hermoso”, opinó.