Angelina Jolie, ícono del cine, la belleza y la filantropía, cumple años rodeada por sus hijos

Luego de sus años más prósperos como actriz, Jolie comenzó a dedicar gran parte de su tiempo a realizar misiones humanitarias. La pobreza y la desigualdad tuvieron tanto impacto en su vida que terminó por convertirse en una Enviada Especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Así fue como también decidió adoptar a varios de sus hijos.

Actualmente, la actriz ha regresado a la pantalla con el film "Eternals", de Marvel, aunque también a comenzado a trabajar detrás de las cámaras, realizando sus propias películas.

Una niña problemática

Angelina Jolie Voight nació un 4 de junio de 1975 en la ciudad de Los Ángeles, California, siendo la hija menor del matrimonio entre Jon Voight y Marcheline Bertrand. Su primer hijo, hermano de Angelina, es James Haven Voight Bertrand, quien también es actor. Con su padre no mantiene una relación cordial mientras que su madre falleció en 2007 a causa de un cáncer de cuello uterino.

Un año después del nacimiento de la actriz, sus padres se separaron. A raíz de esto, su madre quien también actuaba, se mudó a la ciudad de Nueva York, lejos de su anterior vida, y abandonó su carrera por criar a sus hijos. Angelina creció entonces en la cosa Este de Estados Unidos hasta que se mudó nuevamente a Los Ángeles cuando tenía 11 años.

La juventud de la actriz fue un periodo problemático para algunos. Según ella misma comentó en una entrevista para el diario The Sun, de niña era muy mala y solía golpear a sus compañeros. Además le gustaba hacer experimentos con sus mascotas, razón por la cual varias murieron, incluyendo una serpiente.

Tuvo un periodo en el que se cortó los brazos debido al bullying que sufrió por parte de sus compañeros. También tuvo su fase en la que anhelaba dirigir una funeraria. Comenzó a vestirse de negro y a teñir su cabello de diferentes colores. "Todavía estas épocas están en mi corazón, me encantaba ser chica punk", recordó la actriz.

Del modelaje a la actuación

Aunque de joven Angelina estudiaba teatro, sus primeros pasos laborales fueron en el modejale. Jolie comenzó a trabajar como modelo a los quince años, llegando a recorrer grandes cosmópolis como Los Ángeles, Nueva York y Londres. Como parte de su carrera como modelo, Angelina apareció en numerosos vídeos musicales, entre ellos "Rock & Roll Dreams Come Through" de Meat Loaf, "Alta Marea" de Antonello Venditti, "Stand by My Woman" de Lenny Kravitz, y "It's About Time" de Lemonheads.

Sin embargo, al terminar sus estudios secundarios a los 16 años, Jolie regresó al teatro. Su primer papel fue el de una alemana en "Dominatrix". Su método de estudio para el papel lo tomó de su padre. Comenzó a aprender la manera en que él observaba a las personas y tomaba notas sobre ellas para imitarlas a la perfección.

Antes de iniciarse profesionalmente, Angelina actuó en cinco películas de su hermano, hasta que en 1993 debutó con un protagónico en una película de bajo presupuesto llamada "Cyborg 2". Después de una seguidilla de proyectos de bajo presupuesto finalmente llegó el filme de Hollywood, "Hackers" (1995). Allí interpretó a "Kate Libby" y en el rodaje conoció a su primer marido, Jonny Lee Miller.

Yo era Zero Cool | Hackers (1995) Subtitulado español

Sus siguientes papeles fueron muy variados, pero ninguno ha destacado mucho. Cuando realizó la película "Playing God", la crítica la catalogó como demasiado sexy para protagonizar el papel de una chica buena.

Carrera al estrellato

Su carrera comenzó a mejorar con la llegada del papel de "Cornelia Wallace" en "George Wallace" (1997). Con dicho rol obtuvo su primer Globo de Oro y una nominación a los premios Emmy. La película recibió los elogios de la crítica y también ganó en la categoría Mejor miniserie o película televisiva.

Su segundo papel importante fue el de la modelo "Gia Carangi" en el largometraje llamado "GIA", de 1998. La película relata la vida de la modelo Gia en un mundo extremadamente sexista, en donde no puede evitar caer en las adicciones para lidiar con sus problemas personales. Gracias a su increíble actuación, la actriz ganó su segundo Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y volvió a ser nominada para un Emmy.

Gia Trailer sub español

El director Lee Strasberg dijo que Angelina era muy complicada para hacer una escena dada su condición de perfeccionista, lo que le valió una reputación de persona complicada. Luego de este papel, la actriz se mudó a Nueva York para estudiar cine, porque según ella no tenía más nada para dar. Aunque no tardó mucho en volver al ruedo.

En 1998, de vuelta en los sets de rodajes, Jolie participó de una película junto a un gran elenco formado por Gillian Anderson, Sean Connery, Ryan Phillippe y Jon Stewart. La película, "Jugando con el corazón", recibió buenas críticas, principalmente por la actuación de Angelina.

Éxito comercial y su primer Oscar

Teniendo a la crítica de su lado, Angelina necesitaba el salto taquillero que la hiciera famosa en todo el público mundial. Dicho éxito lo consiguió con la película "El coleccionista de huesos", en donde actuó codo a codo con Denzel Washington, interpretando a una policía que colabora en la búsqueda de un asesino en serie mientras crece su obsesión por el caso del suicidio de su padre.

Tráiler | El coleccionista de huesos

La película llegó a un promedio de 151 millones de dólares y fue el primer éxito comercial de la actriz. Su segundo éxito comercial fue "60 segundos", un filme protagonizado por Nicolas Cage en donde la actriz interpretó a su novia. A pesar del éxito taquillero, la crítica afirmó que habían desperdiciado a una gran actriz en un pequeño papel.

"Inocencia interrumpida" fue su consolidación en Hollywood. Es una película basada en un hecho de la vida real, que relata la vida de "Susanna Kaysen", interpretada por Winona Ryder. Jolie tuvo el papel de "Lisa Rowe" con el que logró eclipsar completamente a la protagonista. Con esta película Jolie ganó su tercer Globo de Oro, su segundo Premio del Sindicato de Actores y un Óscar a la Mejor actriz de reparto.

Inocencia Interrumpida trailer subtitulado castellano.

La caída de la crítica

Para el año 2001, Angelina terminó de consolidarse como una superestrella internacional gracias a la adaptación cinematográfica del videojuego "Tomb Raider". El largometraje se llamó " Lara Croft: Tomb Raider" y resultó ser un enorme éxito de taquilla, recaudando aproximadamente 270 millones de dólares a nivel mundial. A pesar de ello, los especialistas encontraron que más que actuar, Angelina se dedicó a jugar.

Lara Croft: Tomb Raider (2001) Tráiler Doblado Español Latino

Sus siguientes trabajos también obtuvieron comentarios mixtos o negativos. Desde 2001 a 2004, Jolie actuó en"Pecado original", "Siete días y una vida", " Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida", "Amar peligrosamente", "Vidas Ajenas" y "Alejandro Magno". Ninguna de ellas logró ser un éxito como sus antecesoras, aquellas con las que Angelina había obtenido los reconocimientos de todo el mundo.

No fue hasta "Sr. y Sra. Smith" que la actriz no pudo regresar a la cima que conoció con otros trabajos. La película co-protagonizada con Brad Pitt, fue la película más taquillera de su carrera. En total, recaudó unos 470 millones de dólares en todo el mundo. Después de ello, su siguiente éxito fue "A Mighty Heart", una historia sobre el secuestro y asesinato del reportero de The Wall Street Journal Daniel Pearl en Pakistán. El filme se estrenó en el Festival de Cannes y le valió a la actriz su cuarta nominación a los Globos de Oro y la tercera en el Sindicato de Actores.

Mr. & Mrs. Smith (2005) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Su último gran proyecto fue la película "El intercambio", junto a Clint Eastwood. Este drama de 2007 le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz. Finalmente, sus últimos trabajos más recordados fueron "El turista", una película que interpretó junto a Johnny Depp y que fue la cuarta mejor película de su carrera, además de consagrarla en los Teen Choice Awards y de haberle valido una quinta nominación a los Globo de Oro. El otro fue su papel en "Maléfica", la villana de Disney.

Filantropía

Angelina Jolie posee el cargo de Enviada Especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Su llegada a dicho puesto fue a raíz de haber descubierto la gran pobreza camboyana. La actriz pudo sumergirse en aquella realidad cuando estaba filmando para Tomb Raider.

Comenzó entonces a visitar diferentes campamentos de refugiados. Visitó Camboya, Pakistán, Sierra Leona y Tanzania. En todas aquellas misiones la actriz aclaró que ella costearía todos los viajes y que viviría y utilizaría las mismas herramientas y recursos que sus compañeros voluntarios.

Visitó muchísimos países, entre los que se encuentran: Ecuador, Tailandia, Kenia, Kosovo, Chad, Jordania, Egipto, Rusia, Sudán, Líbano, Haití, India e Irak. No sólo ha basado su trabajo humanitario en el hambre, la pobreza y las enfermedades, sino que además dedicó gran parte de sus viajes a luchas contra la violencia sexual en las guerras.

Vida privada: matrimonios, hijos y cirugías

La actriz se casó en cuatro ocasiones, y lejos de desmotivarla, ha dicho que aquél camino es símbolo de que estaba viva y viviendo la vida. El 28 de marzo de 1996, Jolie se casó con el actor británico Jonny Lee Miller, su compañero de trabajo en la película "Hackers" y su primer marido, de quien se divorció el 3 de febrero de 1999. Como particularidad de su boda, ella asistió vestida con pantalón de cuero negro y una camisa blanca, sobre la que había escrito el nombre de Miller con sangre.

El 5 de mayo de 2000 se volvió a casar, esta vez con el actor Billy Bob Thornton, a quien conoció en "Fuera de control". Aunque públicamente eran de las parejas favoritas de la prensa, el amor se acabó para ellos y el 27 de mayo de 2003 se divorciaron.

Luego llegó Brad Pitt. Con Pitt la situación fue más complicada, ya que él estaba saliendo de su matrimonio con la actriz Jennifer Aniston y los medios esparcieron la idea de que Jolie fue la tercera en discordia entre ambos. Pero hasta la misma Aniston se encargó de decir en algunas entrevistas que no fue así, que entre ella y Brad Pitt simplemente se había acabado el amor, y cuando él conoció a Angelina ya era un hombre separado.

Angelina, quien ya tenía a su primer hijo Maddox (adoptado en 2002), confirmó su relación con Pitt al anunciar que estaba esperando un hijo suyo, el 11 de enero de 2006. No fue hasta agosto del 2014 que la pareja finalmente contrajo matrimonio. Y aunque parecían una de las parejas más estables del medio, 19 de septiembre de 2016 Angelina presentó una solicitud de divorcio, y comenzaron las disputas por la tenencia de sus hijos.

El 6 de julio de 2005, Jolie adoptó a una niña de Etiopía de seis meses, llamada Zahara Marley Jolie-Pitt (originalmente Zahara Marley Jolie). El 27 de mayo de 2006 Jolie dio a luz a una niña, llamada Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. En 2007, Jolie adoptó un niño de tres años de edad, vietnamita, al que llamó Pax Thien Jolie-Pitt y el 12 de julio de 2008, Jolie dio a luz a unos mellizos, producto de su segundo embarazo con Pitt, llamados Knox Leon y Vivienne Marcheline.

Angelina se ha sometido a dos grandes cirugías preventivas. La primera fue una doble mastectomía tras descubrir que tenía el gen que causa el desarrollo de cáncer de mama y cáncer de ovarios. Años más tarde, descubrió que tenía principios de desarrollo de cáncer de ovarios, por lo que decidió extirpárselos.