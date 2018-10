"Simona", la tira que se convirtió en un éxito en la pantalla de El Trece este año, llega en su versión musical, hoy, a las 16, al predio de la Ex Rural (Parque Independencia). La novela protagonizada por Angela Torres, que culminó hace un mes, viene en formato de comedia musical junto a todo su elenco: Agustín Casanova, Gastón Soffritti, Renato Quattordio, Stefanía Roitman, Vanesa Butera, Minerva Casero, Fausto Bengoechea, Thais Rippel, Agustina Cabo, Gabriel Gallichio y Florencia Viona. El elenco juvenil contará con el debut de Florencia Bertotti en la dirección artística. La música será protagonista: los Funking Beaters (la banda de Romeo, interpretado por Casanova, ex vocalista de Marama) y los Chau Rivera (la agrupación de Simona) interpretarán los temas de la tira, que ya son verdaderos hits.

Torres hizo su debut en televisión en la serie "Patito feo", participó de "Solamente vos" y "Esperanza mía", estuvo en "Bailando por un sueño" y fue la ganadora de "Tu cara me suena 2". Antes del gran estreno, la actriz charló con Escenario sobre su exitoso presente: protagoniza su primera novela a los 20 años, llena teatros con "Simona el musical" y planea dedicarse a su carrera solista. No es para menos, ya que Angela lleva el arte en su adn; es hija de la actriz Gloria Carrá y del músico Marcelo Torres, sobrina del cantante Diego Torres. "Mamá me da consejos cuando se los pido, no me invade porque sabe que soy muy autosuficiente", asegura la actriz quien , reafirma su postura feminista y cuenta cómo se ve en 20 años.

—¿Cuales son tus sensaciones después de un año de protagonizar tu primera novela a los 20 años?

—Estoy muy feliz. Fue un año de grandes desafíos. Mi objetivo principal era disfrutarlo, la tele por momentos te ahoga; estás muy expuesta y como era mi primer protagónico y las miradas estaban sobre mi persona. Pero siento que me preparé, no fue de un día para le otro. Vengo recorriendo un largo camino y Simna me tocó en un momento en el que pude disfrutarlo un montón. Termino este año re contenta.

—¿Cómo va a ser el show en Rosario?

—El show va a ser una locura, lo daremos todo. Vamos a estar con todos nuestros compañeros de "Simona" y poder mirar a los fans a los ojos después de un año es hermoso. ¡Vengan preparados para bailar todo!

—Sos hija de la actriz Gloria Carrá y del músico Marcelo Torres, sobrina del cantante Diego Torres y nieta de Lolita. Tenes la actuación y la música en tu adn. ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a esto?

—Siempre supe que quería dedicarme a esto, nunca estuvo en duda. Canté y bailé desde chica naturalmente. Armaba shows en mi cuarto, escribía tarjetitas de invitación, y les decía a las amigas de mi mamá que vengan. Cantaba canciones de "High School Musical", de Hanna Montana, de Cris Morena. Armaba obras de teatro y me cambiaba de ropa 7 veces por día. Y como mi mamá trabajaba mucho y pasaba mucho tiempo sola, lo usaba para crear. Mi cuarto era mi mundo.

—¿La acompañabas a grabar a tu mamá?

—Sí, iba a ver "Patito feo" y le rogué al productor que me escriba un personaje, hasta que un día lo hizo y me quedé en 7 capítulos, ese fue mi debut en la tele.

—¿Qué consejos te da tu mamá? ¿Sos de escucharla o de seguir tus impulsos?

—Me dice que mantenga la calma, está siempre re presente. Me da consejos cuando se los pido, no me invade porque sabe que soy muy autosuficiente. Tengo carácter.

—¿Es cierto que te vas a alejar de la actuación? ¿Por qué?

—Ya lanzaste tu primer single "La vida Rosa", ¿planeas sacar un disco?

—Sí, más allá de si lanzo un disco o un tema, lo importante es encontrar mi estilo...

—¿Cuáles son tus influencias?

—Escucho música todo el día, géneros distintos... Desde música re hippie como Drexler u Onda Vaga, hasta música española como Bebe y Rosalia, pop como Ariana Grande y jazz. Así que todavía tengo que encontrar cuál es mi sonido.

—¿Te considerás feminista?

—Soy cien por ciento feminista. Estamos en un mometo en el que es muy importante apoyar los derechos de las mujeres. Hay temas que antes no se hablaban que ahora se están empezando a hablar y eso es sumamente positivo. Si tengo la oportunidad de expresar mis palabras y tener cierta cantidad de seguidores que permitan sumar un granito de arena con mis pensamientos, siempre lo voy a hacer. Estoy a favor de la despenalización del aborto, me olvidé el pañuelo, siempre lo llevo a todos lados.

—¿Volverías a participar de "Bailando por un sueño"?

—No, no la pasé bien. No me gustan los lugares donde se muestra pelea. Me parece que está bueno lo que pasa con "100 días para enamorarse", por ejemplo, donde se hablan temas, eso es arte. Me parece muy importante hablar de temas sociales, siempre que se pueda alzar la voz para generar un cambio mediante el arte, siempre me voy a sentir honrada y orgullosa.

—¿Cómo te ves en 20 años?

—Uf, me veo viivendo en otro país. No sé dónde, pero no me veo acá, me veo con hijos y cantando. Viviendo del arte. Me gustaría tener un teatro en algún momento.