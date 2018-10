Angel de Brito reveló detalles de la charla que tuvo con Jorge Rial

La semana pasada Jorge Rial y Angel de Brito tuvieron un fuerte cruce en Twitter en donde se dispararon varios mensajes irónicos. Ahora, revelaron que tras ese enfrentamiento, hablaron en privado.

A todos. No te hagas el boludo

El conductor de "Los ángeles de la mañana" habló al aire el lunes sobre este conflicto: "La única que se animó a meterse fue Laura Ubfal. Todos los demás colegas son unos cagones. Él lo puso para que salgan a contestarle, pero todos le tienen miedo", reveló el periodista.

"Nadie le contestaba a Rial. Les avisé a todos mis colegas y nadie le decía nada. Jorge Rial sostiene que Luis Miguel viene en secreto. Después del cruce público hablamos de un montón de cosas lindas en privado. No voy a revelar todo, pero le dije que ya que estábamos charlando, que me contara su primicia de Luis Miguel", agregó Angel.

De Brito, además, explicó: "Él me dijo que viene Luis Miguel a Argentina unas pocas horas, que tiene reservado un rango de días, no me dijo cuáles, y viene por tres horas para hacer una escena de la misma publicidad que vino a hacer Diego Boneta. Puede ser perfectamente que venga en su avión privado".

"Es una marca internacional que puede hacer esta publicidad porque es para todo Latinoamérica. Tenemos misterio esta semana porque puede ser. Diego Boneta se va el sábado o el domingo. Apenas Rial lo anunció, me llamaron de la discográfica de Luis Miguel para desmentirlo y decir que es mentira. Pero Luis Miguel en su agenda tiene tiempo. Que se encargue la discográfica de desmentirlo, a mí qué me importa", cerró.