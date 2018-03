Angel de Brito se metió en el enfrentamiento entre Susana Roccasalvo y Yanina Latorre con un mensaje no muy tierno para su colega.

"Hay una columnista de un programa que me llama 'vieja' y 'resentida'. Hay una persona de Canal 13 que le vive diciendo 'resentida' a todo el mundo, que se le ríe a todo el mundo y encima le pagan. Entonces le están dando pantalla a un montón de gente que descalifica a otra gente y está todo bárbaro. Estamos hablando de una persona que psiquiátricamente no está bien. Pero les causa gracia y les rinde y bueno, hagan pelota a todo el mundo, a gente que hace años venimos trabajando", había tirado en La Once Diez, la animadora de "Implacables".

Este jueves, finalmente, De Brito se ocupó del tema ya que Yanina no quiso darle entidad a su enemiga.

"Hablando en serio. Roccasalvo, tené un poco de memoria de lo que hiciste vos en la televisión. Cuando le hiciste la cámara oculta a Larrea. Te puedo traer todos los muertos. Antes de hablar de este programa, acordate un poquito de lo que hiciste vos", concluyó el periodista.





