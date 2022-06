Angel de Brito finalmente reveló el motivo por el que se fue de El Trece "Me fui por la guita, no la voy a caretear, porque esto es un negocio para todos", contó el periodista sobre su pase principio de año a América TV para conducir LAM 16 de junio 2022 · 16:12hs

Angel de Brito luego de seis meses explicó los motivos que lo llevaron a cambiar de canal a fin de año.

Angel de Brito finalmente contó los motivos por los cuales se fue de El Trece de manera imprevista en diciembre de 2021 y dejó de hacer Los Angeles de la Mañana para mudarse a América con su nuevo ciclo LAM, y fue a la finalización del programa que el periodista este miércoles durante el pase al aire con Florencia Peña contó: "Yo me fui de El Trece porque tuve una oferta mejor. Me fui por la guita, no la voy a caretear, porque esto es un negocio para todos".

La revelación se produjo luego de que De Brito le preguntara a Peña las causas por las que dejó su programa Flor de Equipo, en Telefe. “Sentí que toqué un techo y no me gusta estar donde no tengo más para dar. Se había convertido en un programa policial y es muy agotador y me iba muy cargada, me involucraba porque soy sensible. Sentí que ya no era mi lugar. Vamos a hacer Casados con hijos en el teatro, y eso incidió”, contó la actriz que ahora conduce desde las 22 en América el ciclo La Puta Ama.

Fue en el contexto de esa charla que Peña le preguntó lo mismo al conductor de LAM, quien por primera vez explicó los motivos en público: “Yo me fui porque tuve una oferta mejor. No porque haya cumplido un ciclo porque la pasé re bien también. Siempre lo digo. La pasé espectacular. Pero se había cumplido un ciclo económico. Fue por la guita, no te voy a caretear. Es un negocio para todos”. De Brito también hizo hincapié en otro de los aspectos que incidieron a la hora del cambio de canal: "El horario también fue otro motivo porque me encanta la noche. No madrugo más. No estamos criados para eso. Yo acá estoy feliz”. “Además, este es nuestro horario, el nocturno. En el Bailando nos matábamos de risa porque estábamos más despiertos. A la mañana cuesta”, agregó el periodista. Por su parte, Peña enumeró otras cuestiones por las cuales se terminó yendo de Telefe: “Estaba filmando dos películas mientras hacía el programa a la mañana y me volvía loca. Ya no veía a mis hijos y uno se replantea bastante. Siento que tengo ganas de estar en los lugares que me hacen feliz”.