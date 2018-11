Andy Kusnetzoff se enojó con Martín Bossi y lo retó al aire

Andy Kusnetzoff se molestó al aire con Martín Bossi en "PH, Podemos Hablar". Fue cuando Andrea Rincón estaba contando su historia de infidelidad y el actor hacía gestos al lado de ella.

En ese momento, el conductor interrumpió el relato de Rincón y le dijo a Bossi con cara de pocos amigos algunas palabras.

"Martín por favor cortá con la caras, cortala. No me pasó nunca esto, te lo digo bien, cortala. No es tu show, no es el teatro esto, estamos todos, vas a tener tu momento", le recriminó Andy.