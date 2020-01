Andy Kusnetzoff pasó este sabádo por Agarrate Catalina, el programa radial que conduce Catalina Dlugi, y la periodista sorprendió al conductor de "PH" con su explosiva pregunta.

La veterana periodista del mundo del espectáculo le recordó una anécdota contada por el propio Andy en la que él reconocía ponerse muy nervioso por tener que hacer El bar -el reality que se transmitió por América en 2001- y que para ello debía masturbarse antes de hacerlo.

"Bueno… un poco fuerte lo que me decís, Catalina", dijo en un primer momento Andy, entre risas. Y luego confirmó: "Así no lo dije pero lo de la masturbación sí, es cierto".

"Antes de grabar me daba tanta angustia y hacía, creo que como en una película que arrancaba así, con ‘esto va a ser lo mejor del día’. A mí me angustiaba ir a grabar por distintos temas que no vienen al caso, pero sí, es verdad", cerró Kusnetzoff.