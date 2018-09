Andy Kusnetzoff intentó justificar los dichos de Dady Brieva

Andy Kusnetzoff dialogó con el ciclo radial "Por si las moscas" y, por supuesto, las fuertes declaraciones que Dady Brieba disparó en el envío de Telefe, "PH Podemos hablar", fueron el centro de las consultas.

"En el momento no me llamó la atención; si no, hubiera dicho algo", reconoció el conductor. Y agregó: "Yo creo que sus dichos tuvieron otra intención, pero hoy, después de la repercusión que hubo, no podría dejar de preguntarle".





>>> Leer más: Qué dijo Darín sobre las polémicas declaraciones de Dady Brieva





"No creo que quiera que se hundan los argentinos porque él tiene mucha empatía popular, vive de la gente. Son expresiones con bronca sobre un modelo, que salen de manera desafortunada. Si lo agarrás en frío... todos sabemos lo que es Dady", explicó luego.

El sábado pasado, al ser consultado sobre la gestión de Mauricio Macri, Dady Brieva generó polémica al disparar declaraciones poco simpáticas contra el gobierno y los argentinos. "Quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse, pero el árbitro les dice: 'No, quedate hasta el final, hijo de puta, así la gente se da cuenta que jugás mal'".





>>> Leer más: "Quiero que Macri se queda hasta el final y la pasemos mal", afirmó Dady Brieva





"Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores", cerró el actor, quien luego fue repudiado.





Embed

Embed