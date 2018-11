Andy Kusnetzoffestuvo como invitado al ciclo de entrevistas de Pampita, "Pampita íntima", y fue consultado por la modelo por los juguetes sexuales y si había entrado alguna vez a un sex shop. estuvo como invitado al ciclo de entrevistas de, y fue consultado por la modelo por los juguetes sexuales y si había entrado alguna vez a un sex shop.





"Disfraz no compré. A mí me divierte las cosas que hay. Hay cosas muy modernas, con Bluetooth para manejar la intensidad, prender y apagarlo. No sé para qué sirve, no lo compré. Compré otro", comentó el conductor de "PH, Podemos Hablar".

andy pampita.jpg







"En todos lados hay sex shop. Fui en Amsterdam, acá no. Es divertido entrar ahí, yo no te creo que nunca entraste", le retrucó Andy.





"No lo capto, no sé. Yo no entré a uno, no tengo", comentó la modelo. "Mis amigos todos tienen cosas, tus amigas no?", le preguntó Andy. Y Pampita comentó entre risas: "No".