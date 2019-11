Andrés Calamaro presenta su nuevo disco hoy en el Anfiteatro

La espera llegó a su fin. Andrés Calamaro se presenta hoy en Rosario, a las 22, en el Anfiteatro Municipal. El artista que acaba de ganar dos Grammy a "mejor álbum pop/rock" y "mejor canción de rock presenta su nuevo álbum "Cargar la suerte" con su banda integrada por German Wiedemer en teclados, Mariano Dominguez en bajo, Julián Kanevsky en guitarras y Martin Bruhn en la batería.

Las puertas del Anfiteatro Municipal Humberto de Nito abrirán desde las 19.30 y el ingreso del público será por el Parque Urquiza.

El evento contará con un patio gastronómico que ofrecerá múltiples variedades para disfrutar de la previa: intervenciones artísticas y foodtrucks. La banda local Ilustrasónico abrirá el show a las 20.40, con un espectáculo que combina la música y la pintura.

Calamaro lleva más de tres décadas en el mundo del rock, y su vínculo con la música comenzó a muy temprana edad. Pasó por diversas agrupaciones compartiendo formación con artistas de renombre en sus distintas épocas, como Eduardo Cano, Zeta Bosio, Gustavo Cerati, hasta finalmente llegar a ser convocado como tecladista para Los Abuelos de la Nada.

Más tarde, formó Los Rodríguez, entre 1990 y 1996. Y en 1997, concluida la exitosa etapa junto a Los Rodríguez, emprendió un nuevo proyecto: junto a músicos de sesión, grabó temas de su nuevo trabajo como solista, titulado "Alta suciedad" que incluye canciones como "Flaca", "Media Verónica", "Crímenes perfectos" o "Loco".

"Alta suciedad" fue un éxito de ventas, superando las 500 mil copias vendidas en todo el mundo, convirtiéndose así en el segundo disco más vendido del rock argentino en aquel momento, tras "El amor después del amor", de Fito Páez. Diez años después, en 2007, "Alta suciedad" sería ubicado en el décimo puesto por 180 músicos y periodistas musicales en la lista de "Los 100 mejores álbumes del rock argentino" elegida por la revista Rolling Stone.

Más tarde editó "Honestidad brutal", que lo colocó en lo más alto de la escena musical hispana. Le siguieron "El salmón" (2000), "El cantante" (2004), "Tinta roja" (2006), "El palacio de las flores" (2006), "La lengua popular" (2007)

"On the rock" (2010), "Bohemio" (2013), "Volumen 11" (2016) y el nuevo "Cargar la suerte" (2018).

En su nuevo material discográfico, Calamaro indaga en el amor, la nostalgia, la esperanza y la amistad.

Consultado sobre si lo motiva cantar sobre la coyuntura, como la grieta política o la desigualdad social, El Salmón dijo, en la última entrevista con Escenario: "El amor no sé qué es, lo entendemos en la versión de Romeo y Julieta, es un panorama muy incompleto, no me gusta la palabra. Somos exagerados en América Latina, quizás porque contenemos todas las razas... No soy adicto a la nostalgia ni a la esperanza, afortunadamente. Es un membrillo atender tanta sensibilidad, no es mi estilo". Y subrayó: "Siempre cantamos sobre aspectos puntuales de la actualidad, algunas canciones las grabamos veinte años atrás y aplican, algo normal en nuestros país... Las canciones de apariencia sentimental, todo en el rock, está contando la historia de todos si las sabemos escuchar".