Andrea Politti analiza su convocatoria al Bailando 2019

Mientras la cuenta regresiva para el comienzo del Bailando sigue su marcha, algunos personajes de la farándula continúan evaluando su participación.

La tentación es muy grande para una conductora televisiva que nunca participó del programa que conduce Marcelo Tinelli: Andrea Politti.

"No es la primera vez que me convocan. Yo siempre estuve trabajando y no pude, y ahora estoy trabajando acá (en El Trece). La verdad es que lo estoy pensando realmente porque, obviamente hay un lugar que quieren todos que es el de jurado, pero me parece que ya está completo y armado. No hay forma", expresó la conductora de Corte y confección en Hay que ver, ciclo de El Nueve que lleva adelante la productora de Marcelo Tinelli.

"Estamos hablando de un programa número uno. Estoy todavía en un estado 'confucional', voy vengo, dudo. Cuando me meto en un programa, me meto con todo y me da miedo dispersar la energía, más allá de que no soy bailarina y eso me tira un poco para atrás porque el nivel es muy bueno", agregó.

Sin embargo, Politti puso sobre la mesa las ventajas de estar en el ciclo: "Están festejando 30 años de ShowMatch y es lindo que te convoquen, te conmueve y lo valoro. Es algo más positivo que negativo, pero uno tiene que evaluar porque si vas tenés que entregarte, disfrutarlo y estar lo mejor posible. Con dudas no podés ir".