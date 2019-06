Andrea Frigerio fue víctima de los "abrevalijas" de Ezeiza

La actriz Andrea Frigerio había regresado de sus vacaciones en las islas Baleares, en España, con una gran sonrisa. Pero la alegría no le duró mucho: cuando llegó a su casa descubrió que en el Aeropuerto Ministro Pistarini, de Ezeiza, la había roto el candado de su valija y le habían sacado algunas pertenencias.

La Madame Ivonne de "Argentina, tierra de amor y venganza" contó en Teleshow.com que su valija se había demorado en la cinta en ezeiza, tras el vuelo desde Ibiza. "Vi que el candado estaba abierto, pero como la valija no estaba rota ni nada, no me fijé. Sin embargo, cuando llegué a casa y la abrí, encontré todo revuelto adentro y me faltaban cosas", entre las que se cuentan zapatillas y algunas prendas.

Aseguró que intentó hacer el reclamo telefónico pero no alcanzó a comunicarse con ninguna persona "de carne y hueso".

"Hice el reclamo a la aerolínea pero me tuvieron de un lado para el otro entre máquinas. Nadie me respondía. Y yo estaba citada en Pol-ka así que tuve que resignarme y cortar", dijo.

2019-06-24 frigerio abrevalijas.jpg

La actriz ya había contado el episodio en sus Historias de Instagram. "Abrevalijas, Iberia, Ezeiza, chorros", fue el único mensaje que escribió junto a su valija desordenada.

Poco después publicó sus quejas con el servicio de atención al cliente. "En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. Por favor manténgase a la espera!!! Jajaja, y así media hora. El servicio de Iberia, en combinación con el factor argentino (chorros) es un combo increíble. #dalequeva!", escribió.