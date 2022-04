Analía Bocassi: "Mi trabajo es decir lo que piensa la gente"

Analía Bocassi atiende su celular mientras todavía arrastra el cansancio de toda una larga jornada, que arrancó primero en FM Vida por la mañana y continuó en “De 12 a 14”, el clásico de los mediodías en la televisión rosarina, por El Tres. Para eso se tuvo que levantar a las 6 de la mañana, darle un beso cariñoso a Amadeo, de casi 7; otro más a la pequeña Alma, de 6, y a su marido Andrés; y cruzar con el auto toda Circunvalación desde el barrio Hostal del Sol, pegadito al Autódromo, hasta los estudios de Televisión Litoral. Pero hay cansancios que se disfrutan. Y más cuando se está en la previa de un programa de radio que apunta a renovar el aire de las AM en la ciudad. Es que mañana, lunes 4 de abril, comienza “De boca en boca”, el ciclo radial que irá por la amplitud modulada 1230, y que se oirá de lunes a viernes, de 9 a 12, también por la FM 90.1 del dial. “Mi trabajo es decir lo que piensa la gente”, le dijo Bocassi a Escenario, en una extensa charla en la que habló de la responsabilidad que conlleva ser una de las pocas mujeres que están al frente de un ciclo en la AM; de la importancia de informar pero también de entretener; y de no perder nunca la esencia, lo que quizá sea la clave para que hoy esté al frente de un desafío mediático tan grande en su carrera.

—¿Qué desafío te genera comenzar un programa radial en las mañanas de la AM?

—Muchos desafíos porque yo vengo de la FM que, aunque tengo mucho contacto con la gente, la base es musical, no de contenidos. El contenido es la música, aunque hacemos un ida y vuelta y tocamos las noticias del día. Pero esto es otra cosa completamente diferente. Hace 23 años que hago radio en FM Vida, pero esta es la primera vez que voy a hacer un programa de este estilo, ya que siempre estuve hablando sola como una loca, y ahora voy a tener un equipo con compañeros. Obviamente entrás a un monstruo como Radio 2, que tiene una historia enorme, así que tengo miedo, mucho miedo.

—Te va a costar entonces dejar el programa de las mañanas de FM después de tantos años.

—Yo hago el turno de 7 a 11, que es el turno de las mañanas de la Vida, en el que acompañamos a la gente cuando arranca a trabajar. Pero, es más, lo voy a seguir haciendo el programa de 7 a 9, por un tiempito, pero es porque no puedo dejar la Vida, es como una relación de años, es como un novio que tengo de toda la vida, por eso no la puedo dejar.

—Al ser una AM tenés otro tipo de público que te va a estar escuchando, ¿será necesario cambiar el perfil tuyo o todo lo contrario?

—Cambiar el perfil es imposible, porque yo sé quien soy, mi esencia es mi esencia, voy a ser la misma Ana de siempre. Por ahí podré contar una cosa o la otra, una cambia lo que cuenta pero no cambia la esencia. Voy a tener la responsabilidad de poder contar lo que cuenta la gente, de ser la voz de la gente, a mí siempre me gustó estar en el medio para representar a alguien. Esa fue mi forma de hacer mi trabajo, me parece que ese es mi trabajo: estoy ahí para decir lo que piensa la gente. Ojalá pueda decir lo que piensan muchos y abarcar a mucha gente, que se sientan identificados o no, para disentir, pero para poder charlar desde un lugar de igual a igual.

—¿La empatía es también lo que te llevó hasta este presente, desde aquel comienzo con Julio César Orselli en “De 12 a 14” por Canal 3? ¿Eso hace que te sientan más cercana?

—Me sienten cercana porque me pasan las cosas que le pasa a la gente, vivo en la misma ciudad en la que vive la gente, luché hasta hace poco para que me pongan el granito porque vivo en calle de tierra, soy una más de todas las personas que vive, disfruta y sufre esta ciudad. Soy una más, ocupo un lugar diferente, tal vez es un rol en un momento determinado, soy una más entre todas.

—Pese a que sos una más como decís también es cierto que ya sos una figura pública. ¿Eso te genera presión también?

—No, eso es lo más lindo que tiene este trabajo. Gracias a la suerte y a todo lo que una ha hecho, estoy en un medio, estoy en un muy buen lugar y se junta la suerte con todo lo que tiene una para dar. Y tener un sueldo y una estabilidad, que en esta profesión es muy difícil. Pero del otro lado tenés que la gente te reconoce, te quiere dar un beso y te pone responsabilidad el hecho de que la gente te diga “¿che, y qué vas a decir ahora?” Eso es maravilloso, que la gente te quiera a falta de familia, porque me quedé muy corta de familia para atrás, pero yo tengo la gente que me da un abrazo y ya está.

—Hoy no hay tantas mujeres conduciendo en programas de AM y te toca a vos encabezar un ciclo radial. ¿Es un honor defender el lugar de la mujer desde este espacio?

—Eso me genera más temor todavía y eso sí me pone presión porque las mujeres somos las más observadoras de las otras mujeres. La verdad que en esta lucha contra el machismo, las más machistas han sido mujeres muchas veces, mujeres contra mujeres. Así que al tener un lugar tan importante, ojalá lo pueda aprovechar para comunicar lo que absolutamente todas las mujeres quieren decir. Después de Magdalena Ruiz Guiñazú y María O’Donnell, también veo que hay pocas mujeres en radio, y no me quiero poner en ese lugar porque yo soy locutora y vengo a acompañar y tengo gente al lado que tiene una mirada periodística de rigor. Pero han sido pocas mujeres las que están al frente, no sé si el medio propone, la sociedad demanda, pero ojalá empiecen a cambiar los tiempos.

—En tu programa tenés un grupo experimentado en medios, ¿cómo serán esas mañanas con tus compañeros en “De boca en boca”?

—Mirá, me voy con Lean Oliva, que está con la FM a la tarde y manejamos los mismos códigos de lo que queremos, que es acompañar a la gente, es entretener. Nos parece que la radio es acompañar con información de servicio, información política. Cuando me dijeron que iba a estar Sergio (Roulier) dije que era fundamental, porque él va a tener la información más dura y nosotros vamos a acompañar desde otro lado, vamos a hacer un ida y vuelta; la tenemos a Sil (Lusardi), que es una grossa en Espectáculos y tenerla a ella es una garantía además para charlar porque vamos a tener una mesa donde todos vamos a hablar de todo; y Javi Cigno, es un genio en Deportes, así que tenemos un gran equipo.

—En la actualidad la gente, y sobre todo los jóvenes, se nutren de información a través de las redes. ¿Cómo hacer para que la AM se muestre como un medio atractivo y que resista?

—A Radio 2 todavía le queda resto, incluso hace mucho que escucho que dicen que la televisión es una cosa del pasado, pero sigue estando presente, quizá en un tiempo deje de ser un medio masivo para ser un medio más, y las AM también. Pero nuestro gran desafío es lograr que la gente nos escuche por el lugar que les quede más cómodo y hasta que se olvide que estamos en una radio AM. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil, pero tenemos que lograr que a la gente le gustemos para que nos lleve en el celular, también en la FM 90.1, y Radio 2 todavía tiene un nombre muy importante, tiene una audiencia muy grande. Yo también soy de las que opinan que todo es soporte tecnológico, y el gran desafío es que la gente tenga tantas ganas de escucharnos que nos lleve de la AM a una aplicación de celular. Pero primero tenemos que conocernos con la gente, acompañar, y entretener informando.

—¿Desde tu experiencia, con 23 años de trayectoria en radio, sentís que le vas a poder dar una mirada con una perspectiva más amplia a los oyentes?

—Mirá, el temor es grande, la esencia no cambia, aunque no soy la misma porque voy a cumplir 47 años y la vida te va pasando por el medio con un montón de cosas. Tengo toda la experiencia de años frente al micrófono, pero esta vez es distinto.

—¿Qué le diría esta Analía experimentada, que está en “De 12 a 14” y va a estar en un horario central de la AM, a esa chica que llegó hace 23 años de Gálvez, a 120 kilómetros de Rosario, a probar suerte en Radio 2?

—Dejate sorprender y confiá más en vos.